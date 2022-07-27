Под мостом в Челябинске нарисовали граффити к запуску нового скейт-парка

Авторы рисунка — Тимур Абдуллаев и Иван Севастьянов

Под мостом на проспекте Ленина у отеля «Видгоф» появилось новое граффити. На опоре художники нарисовали велосипедистов и скейтеров, выполняющих трюки. Рядом с рисунком надпись: «А ты готов к Extreme?»



Авторы рисунка — Тимур Абдуллаев и Иван Севастьянов. Граффити они посвятили новому скейт-парку RCC Extreme, который откроют у арены «Трактор» 30 июля.

Скейт-парк оборудуют при поддержке РМК. У арены установят фигуры для выполнения трюков. В субботу, в день открытия на новой площадке проведут соревнования по экстремальным видам спорта. Регистрация уже открыта.

В Челябинске строят еще два бетонных скейт-парка. Один появится у дворца спорта «Юность», а второй — в парке Тищенко в Металлургическом районе.