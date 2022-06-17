Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске построят скейт-парк за 11 млн рублей

Завершить работы нужно до 20 августа

«Гарантийный срок составляет 36 месяцев. При этом началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика считается дата подписания документа о приемке выполненных работ. Если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации объекта выполненных работ либо существенно снижающие возможность его нормальной эксплуатации, то подрядчик обязан их устранить за свой счет»,

— говорится в документации к аукциону.