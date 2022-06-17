Администрация Центрального района города объявила аукцион на установку скейт-парка в сквере возле дворца спорта «Юность». Он появится на месте, где раньше была стоянка автовокзала. Максимальная начальная цена контракта составляет 11,3 млн рублей. Выполнить работы подрядчику необходимо до 20 августа 2022 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
С начала года на площадке возле дворца спорта «Юность» ведется масштабное благоустройство территории. Проект предусматривает несколько зон для активного отдыха и спокойных прогулок. Качели и столы для пинг-понга, амфитеатр, уголок с необходимыми коммуникациями для фудтраков, воркаут-площадки и спокойное место для настольных игр.
Техзаданием на установку скейт-парка предусмотрены подготовительные земляные работы, монтаж металлических и бетонных конструкций, среди которых будут прямолинейные фигуры — боксы, а также криволинейные — радиусы, откосы. По форме это будут бетонные чаши со спусками и подъемами разной высоты, где можно будет в короткое время разогнаться на скейтборде и выполнить трюки.
Скейт-парк в Челябинске будет иметь необычную форму
Отдельно в техзадании заказчик прописал требования к устранению дефектов и брака по гарантии.
«Гарантийный срок составляет 36 месяцев. При этом началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика считается дата подписания документа о приемке выполненных работ. Если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации объекта выполненных работ либо существенно снижающие возможность его нормальной эксплуатации, то подрядчик обязан их устранить за свой счет»,— говорится в документации к аукциону.
Масштабное благоустройство проводят на территории, где раньше находился автовокзал, его закрыли в мае 2021 года. Проект обновления пространства у ДС «Юность» управление архитектуры Челябинска представляло в конце декабря 2021 года. За реконструкцию территории у Дворца спорта челябинцы проголосовали в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы».
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