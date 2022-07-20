У арены «Трактор» в Челябинске построят самый большой в городе скейт‑парк

На новой площадке смогут тренироваться также велосипедисты и самокатчики

К 30 июля у ледовой арены «Трактор» в Челябинске построят скейт-парк площадью 1,5 тыс. кв. м — самый большой в городе. В день открытия на новом спортивном объекте пройдут соревнования профессиональных скейтбордистов.

В скейт-парке можно будет тренироваться не только на скейтбордах, но также на велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах.

Площадка подойдет как для опытных, так и для начинающих спортсменов. Парк разделен на прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения. Безопасность трюков обеспечит износостойкое и ударопрочное покрытие.

Скейт-парк будет построен при поддержке РМК. Ранее, 2 июля, компания открыла подобный объект в Екатеринбурге.

Еще один скейтпарк, причем бетонный, до конца сентября построят у ДС «Юность», где сейчас на месте автовокзала создают сквер.