В Челябинске 30 июля откроется самый большой скейт-парк в городе у ледовой арены «Трактор». Первыми опробуют новую площадку южноуральские спортсмены в рамках Кубка RCC Extreme. Регистрация на соревнования уже открылась, сообщают организаторы.
Кубок будет проходить в четырех дисциплинах: самокат-парк, скейтбординг, самокат-стрит и BMX-парк. Заявки на участие принимаются в группе организаторов и по телефону 8 985 421 90 09 до 30 июля включительно. Возрастной ценз для участников — старше 2007 года рождения. Для несовершеннолетних допуск на соревнования только при наличии расписки от родителей.
Отметим, что площадка подойдет как для опытных, так и для начинающих спортсменов. Парк разделен на прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения. Безопасность трюков обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие.
Скейт-парк будет построен при поддержке РМК. Ранее, 2 июля, компания открыла подобный объект в Екатеринбурге. Еще один скейтпарк, причем бетонный, до конца сентября построят у ДС «Юность», где сейчас на месте автовокзала создают сквер.
Возрастное ограничение: 14+
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