Певица из Златоуста вошла в лонг‑лист рейтинга Forbes

Топ включает самых перспективных молодых россиян младше 30 лет

Известная певица и блогер из Златоуста Алена Швец попала в лонг-лист рейтинга молодых и перспективных россиян от журнала Forbes. 21-летняя артистка может войти в финальный топ-30. Сейчас на сайте журнала идет голосование за персон.



Алену включили в рейтинг как представителя «Нового медиа». Девушка развивает свои каналы в TikTok и на YouTube. Ее аудитория насчитывает 4,6 миллиона человек.

Родилась певица в Златоусте, где с детства занималась вокалом и игрой на гитаре. Уже в школе Алена начала публиковать записи песен в соцсетях, быстро стала популярна среди подростков и переехала в Санкт-Петербург.

Свой жанр певица определяет как «пост-бард». За четыре года она успела выпустить восемь студийных альбомов и три мини-альбома, выступить на шоу «Вечерний Ургант» и на фестивале «Дикая мята». В 2020 году Spotify назвал Алену Швец одной из самых популярных певиц России.

В апреле в Челябинске состоялся концерт Алены Швец. А в марте горожане обвинили девушку в ЛГБТ-пропаганде и пытались помешать ее выступлению.

Отметим, что также в топ-100 рейтинга Forbes «30 до 30» вошли и другие уроженцы Челябинской области. Среди них Дмитрий Масленников — YouTube-блогер из Усть-Катава и челябинская IT-разработчица Яна Ким.