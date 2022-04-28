Магистрант Южно-Уральского государственного университета Яна Ким попала в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Челябинка учится на направлении «бизнес-информатика» и в 2021 году создала алгоритм EVA Lab, который уже пилотируется в онкоцентре, позволяет существенно ускорить процедуру эндоскопии и сделать ее дешевле. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.
«Российское отделение журнала Forbes ежегодно формирует рейтинг „30 до 30“. Редакция ищет самых ярких и молодых деятелей в десяти основных категориях: предпринимательство, управление, финансы и инвестиции, наука и технологии, социальные практики, спорт и киберспорт, искусство, музыка, мода и дизайн, а также новые медиа. В список это года вошла магистрант Южно-Уральского государственного университета Яна Ким», — рассказали в пресс-службе вуза.
В 2016 году Яна переехала в Челябинск из Казахстана, поступила в ЮУрГУ и устроилась на свою первую работу в качестве менеджера проектов в студию веб-разработки Aimax (Челябинск). Там она занималась созданием сайтов и приложений для X5 Group, Альфа-банка, ВТБ. За три года в Aimax Ким доросла до позиции менеджера по развитию. Затем перешла на работу в компанию — разработчик систем распознавания лиц и объектов 3DiVi, где курировала одно из продуктовых направлений.
В прошлом году Яна Ким вместе с сооснователем 3DiVi Андреем Валиком создала проект EVA Lab. Первой разработкой стал алгоритм компьютерного зрения, который способен распознать новообразования, воспаления и иные отклонения нижних отделов желудочно-кишечного тракта.
Как отметили в пресс-службе ЮУрГУ, сейчас EVA Lab уже пилотируется в Челябинском онкоцентре, с его помощью проанализировано более 1000 пациентов. Во время эндоскопии алгоритм анализирует данные с камеры внутри организма и «подсвечивает» врачу на экране определенные участки, в которых программа обнаруживает признаки онкологии. Он позволяет существенно ускорить процедуру эндоскопии и сделать ее дешевле.
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