Лучшим спектаклем челябинского фестиваля «Камерата» стала работа «Счастье мое»

Гран-при ушел театру-фестивалю «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга

Семнадцатый челябинский фестиваль «Камерата» завершен. Гости отыграли свои спектакли, послушали мнение о своих постановках и получили оценки от жюри. Вчера, 8 октября, прошла церемония закрытия, на которой объявили призеров в девяти номинациях, а также обладателей специальных призов от жюри. Кого отметили на фестивале, рассказали в пресс-службе Камерного.

Главный приз «Камераты» забрал спектакль «Счастье мое» петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом». Это история о двух молодых людях и их выборе между любовью и карьерой. Действия происходят в послевоенное время. Пьесу поставил режиссер Искандер Сакаев, знакомый челябинцам по «Гадюке».

«Члены жюри оказались единодушны. История про людские судьбы, рассказанная без каких-то ярких эффектов, попыток поэкспериментировать, а через актерскую игру, через тонкое прочтение этой не очень простой пьесы. Это тонко сыграно, точно поставлено, спектакль очень искренний и честный», — поделился председатель жюри Нияз Игламов.

Лучшим режиссером был признан Тимур Кулов за работу «Станционный смотритель» в Акмолинском русском драматическом театре. Кстати, в казахстанский театр отправилась еще одна награда — за лучшую мужскую роль первого плана отмечен Владимир Овчинников.

«Мы получили некий срез современного театрального искусства в сегменте камерных постановок, причем срез международный, поскольку были представлены Абхазия и Казахстан. И хотя там тоже работали режиссеры из России, но эти постановки отличаются по темпераменту, по культурному коду. Были два моноспектакля, несколько парных работ, ну и с расширенным актерским ансамблем, так что действительно некое представление о том, в каком направлении развивается современный театр, мы получили», — отметил Нияз Игламов.

Приз за лучшую женскую роль первого плана ушел актрисе из Абхазии Ирине Делба за роль Марии Кюри в спектакле «В лучах», а в номинации «лучшая роль второго плана» выиграл Алексей Березовский, сыгравший в спектакле «Хорошо жить» Курганского театра драмы.

Спектакль «Мой бедный Марат» Русского драматического театра Республики Башкортостан был отмечен в номинациях «лучшая сценография» (награждена Лейсан Хусаинова) и «лучший актерский ансамбль» (Дарья Толканева, Антон Болдырев, Степан Старченко). А насчет лучшего дуэта у жюри мнения разделились, поэтому наградили сразу две пары: Алину Чернобровкину и Кирилла Федорова (спектакль «Душечка» «Школы драматического искусства»), а также Елену Шарантай и Василия Цаплина (постановка «Родительский день» театра «Доминанта»).

Также жюри подготовило специальные призы. За актуальное прочтение современной темы в спектакле «Монолог на двоих» (театр Моссовета) награждены актрисы Ольга Кабо и Марина Кондратьева; за талантливое сценическое воплощение темы национальной идентичности в спектакле «Родной земли напевы. Генезис» награда выдана режиссеру Виктору Евдокимову (Театр обско-угорских народов «Солнце»). Спецпризы достались в том числе актеру Владимиру Дегтеренко за игру и реальность в моноспектакле «Человек летающий», Льву Захарову за лучший дебют на профессиональной сцене в спектакле «Счастье мое» (театр-фестиваль «Балтийский дом») и Любови Савиной за уникальное актерское освоение текста Некрасова в спектакле «Хорошо Жить» (Курганский театр драмы).