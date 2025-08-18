Парфюмеры разработали ароматы по картинам из собрания челябинского музея

Вдохновлялись работами художника Николая Кузнецова

Картины из фонда Челябинского музея изобразительных искусств теперь можно не только посмотреть, но и понюхать. Сразу три полотна вдохновили парфюмеров на создание уникальных одеколонов. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Свои ароматы получили картины Николая Кузнецова, написанные в начале XX века: «Гранаты и яблоки», «Натюрморт „Завтрак“» и «Модель при электрическом освещении». Воду выпустил бренд Biblioteka aromatov.

Как рассказали в музее, в «Гранатах» чувствуются запахи яблока, ванили и мха; «Натюрморт» представили через ароматы выпечки и молока со сливками; «Модель» впитала мускусные, цветочные и древесные ноты.

Флаконы парфюмерной воды украсили картинами Николая Кузнецова.

Напомним, ранее появилась парфюмерная вода «Челябинск» с нотками виски.