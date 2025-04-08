Духи от Паши Техника продают в Озерске за 55 тысяч рублей

«Пахнут интересно», — пишет автор объявления

В Челябинской области за 55 тысяч рублей продают парфюм от Паши Техника под названием «1984». Такой лот можно найти на доске бесплатных объявлений.

Продавец пишет, что аромат «интересный», подойдет как мужчинам, так и женщинам. Также, по словам пользователя, духи имеют сильный шлейф и очень стойкие. Только на флаконе стерлась часть названия.

«Буквы на флаконе, к моему большому сожалению, стерлись, так как печать некачественная», — пишет житель Озерска.

Парфюмерная вода Pasha Technique 1984 появилась весной 2023 года. В аромате чувствуются зеленый аккорд (зеленые ноты), ирис, пачули, мимоза, цибетин, маршмеллоу. В телеграм-канале Паши Техника парфюм описывается как очень стойкий, запоминающийся, способный свести с ума любого. При запуске продаж стоимость за 50 миллилитров составляла 5800 рублей.

Объявление появилось 12 марта, за две недели до того, как рэпер попал в тайскую больницу после отравления запрещенными веществами. Врачи ввели Павла Ивлева (настоящая фамилия артиста) в искусственную кому. В прошедшую пятницу, 4 апреля, стало известно о смерти музыканта. Его директор Марк Яровный в своем телеграм-канале написал, что причиной смерти тайские врачи назвали легочную инфекцию.