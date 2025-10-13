Челябинская кофейня выпустила стаканчики с репродукциями из музея

«С собой» можно взять пейзажи Шишкина, Айвазовского или Каменева

Челябинская кофейня выпустила коллекционные стаканчики с репродукциями из фонда Музея изобразительных искусств. Теперь заказы кофе, какао или чая украшают картины «Пейзаж с прудом» Каменева, «Стадо баранов» Айвазовского и «Опушка леса» Шишкина, рассказали в пресс-службе челябинского музея.

Появление стаканчиков «с искусством» приурочили к открытию экспозиции «Преображенная природа» в зале архитектора Александрова 20 ноября. Всего на выставке представят 55 полотен Куинджи, Шишкина, Айвазовского, Маковского, Клевера, Мясоедова из собрания Государственного Русского музея. Также посетителям покажут пейзажи из фонда челябинского музея, в том числе со стаканчиков.

