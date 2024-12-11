Чем пахнет парфюмированная вода «Челябинск»

Аромат появился в продаже, пользователи делятся впечатлениями

Парфюмированная вода с запахом Челябинска появилась в продаже, сообщает журналист ИА «Первое областное». Купить ее можно на маркетплейсах или заказать на специализированных сайтах. Стоит около 1,5 тысячи рублей.

Те, кто попробовал аромат, называют его насыщенным, суровым, с нотками виски.

Воду выпустил бренд Soul Of Russia. В ассортименте бренда есть и ароматы других городов России: «от Балтийского побережья Калининграда и до берегов Байкала, от северных ветров Санкт-Петербурга и до солнечного Сочи», как указано в описании товара.