Парфюмер рассказала, как подобрать аромат под ситуацию

Обращать внимание следует и на концентрацию парфюма

Парфюм не только поднимает настроение, но и придает человеку уверенности в себе. Однако носить один и тот же аромат во всех ситуациях неправильно, уверена сертифицированный парфюмерный стилист и владелица парфюмерного бутика Инна Зубрицкая. В разговоре с журналистом издания «Тюменская область сегодня» она рассказала, какие парфюмы подходят для выхода в свет, а какие — для повседневной жизни.

Для важных переговоров, совещаний и собеседований лучше выбирать цитрусовые, древесные и амбровые ароматы. Для свиданий или каких-либо вечерних мероприятий подойдут гурманские, цветочные, восточные и мускусные ароматы.

При выборе парфюма важно учитывать его концентрацию, а также особенности своей кожи. Всего различают несколько видов парфюмерии:

духи (экстракт), степень концентрации эфирных масел в которых достигает 20%;

парфюмерная вода с концентрацией масел 10%;

туалетная вода, концентрация ароматических компонентов в которой 4%;

одеколон, эфирных масел в котором 1%.

На горячей коже парфюмы обычно звучат ярко, и если нанести экстракт, то он может вызвать головную боль. Для такой кожи лучше приобретать туалетную воду или парфюмерную. А на холодной коже даже яркий и насыщенный аромат раскроется спокойно.

Также эксперт рекомендует при выборе парфюма обращать внимание на флакон. Как правило, прозрачные, светло-голубые и светло-зеленые флаконы имеют более сдержанный аромат и подходят для повседневного использования. А те, которые отлично подойдут для вечерних мероприятий, продаются в красных, черных и других ярких флаконах.