Девушка из Челябинска будет учиться актерскому мастерству у Никиты Михалкова

Екатерина Аничкова одна из немногих прошла отбор в московскую Академию кинематографического и театрального искусства

Выпускница Челябинского государственного института культуры Екатерина Аничкова прошла в Академию кинематографического и театрального искусства. Год она будет учиться в мастерской народного артиста Никиты Михалкова, показывать свой талант и получать новые знания от ведущих артистов страны. Результат девушка узнала в конце августа, впереди — быстрые сборы и самолет до Москвы. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал у Екатерины, пока не утихли эмоции от такой победы, насколько было сложно проходить кастинг у Никиты Михалкова и что актриса ждет от обучения в Москве.

Екатерина выросла в Челябинске. Можно сказать, что театр был судьбой с детства: бабушка и дедушка всю жизнь проработали в Драмтеатре, дядя сейчас играет в Санкт-Петербурге. Правда, маленькая Катя поначалу не думала о сцене, хотя и выступила разок в бабушкином спектакле: ей хотелось стать учителем английского или хореографом, она много танцевала и ходила в модельное агентство. Ну, или министром финансов можно — звучит достаточно круто. Но ближе к 11 классу Екатерина задумалась о театре и всего за месяц до вступительных начала готовить программу.

«Профессия актера совмещает все, что я люблю: петь, танцевать, быть на сцене. И вот я оказалась здесь. Правда, на первом курсе знакомые подходили и говорили: „А почему ты не на хореографическом?“ Но, я думаю, все правильно сложилось», — делится актриса.

Занималась Екатерина в мастерской режиссера Камерного театра Олега Хапова, изучала на направлении и актерское мастерство, и режиссуру, и преподавание художественно-творческих дисциплин. А диплом защищала постановкой спектакля.

И вот на последнем курсе Академия кинематографического и театрального искусства приехала на выездной тур в Челябинск. Екатерина представила заготовленный номер, во время которого ей сказали: «У вас все такое серьезное, а что-то легкое есть?»

«Наверно, это была судьба: я увидела новость про выездную кампанию и решила сходить, попробовать свою программу в театр. Я тогда вообще ни на что не надеялась, думала: „Господи, сколько там будет этих людей?“. Мне тогда показалось, что я так плохо прочитала программу, у меня было ощущение, что все, меня никуда не возьмут, думала: „А как я пойду в театр на прослушивание?“» — рассказывает Екатерина.

А на следующий день Катя получила сообщение от одногруппника: ты в списке прошедших во второй тур.

«Так получилось, что, когда я засомневалась в себе и ощутила внутренний крах, мне дали подтверждение, что — нет, нужно продолжать работать, и все будет», — отмечает челябинка.

В перерыве до второго тура Екатерина успела сходить на кастинг в Камерный театр, еще раз попробовать свою программу. Тогда, во время танцевального номера, у нее слетела туфля, но девушка не остановилась и закончила выступление. Еще одно испытание стало новой ступенькой на пути к московской академии.

Преподаватели ЧГИКа встречают Катю в коридорах вуза с поздравлениями и словами напутствия

На второй тур Екатерина приехала в конце августа. Как и везде, здесь проверяли программу из прозы, стиха и басни, вокальные данные, пластику; а еще проводили актерский тренинг, после которого отсеяли половину претендентов. Екатерина заранее готовилась, что Никита Сергеевич будет строгим, юных актеров пристально отсмотрит, эмоционально «задавит» и сразу «забракует».

Свою программу (в том числе стих, в котором упоминается Челябинск) актриса читала перед Никитой Михалковым, ректором Щепки Борисом Любимовым, актером Александром Адабашьяном, главным режиссером Театра на Покровке Михаилом Милькисом и режиссером Игорем Яцко.

«Жюри было открытым, доброжелательным, в том числе и Никита Михалков. Я прочитала свою программу, после этого он спросил, почему я хочу учиться у него в академии. Актер Александр Адабашьян спросил про мой диплом, что я писала, что ставила. Кого-то из ребят спрашивали про семью, пытались понять, какие мы личности, ведь они, в первую очередь, набирают людей, с которыми придется год так или иначе жить», — делится Екатерина.

Отслушалась Катя первой, а потом больше суток ждала результаты и волновалась. Переживала зря: из 42 претендентов она вошла в список 14 абитуриентов (кстати, в отборе по стране приняли участие 430 выпускников театральных вузов). Год девушка будет учиться бесплатно на актера театра и кино. Екатерина рассказала, что хотела бы в будущем попробовать себя и на сцене, и в кинематографе, тем более что уже есть опыт съемок в короткометражках, которые показывали в Англии. А от работы с Никитой Михалковым ждет оттачивания своих навыков и получения важных советов.

«Мне кажется, что Никита Сергеевич очень сдержанный, но при этом содержательный, то есть это такой человек, который много не говорит, но если говорит, то по делу, как будто вот в суть зреет. И у меня есть ощущение, что у него из-за большого опыта работы есть понимание, как можно раскрыть человека, при этом не прилагая каких-то огромных усилий, как будто он знает, что и где нужно подкрутить, что открыть, как слепить лучшую версию человека. Не переделать, а сохранить индивидуальность», — признается девушка.

Еще челябинка заметила, что такие кастинги очень помогают актерам из регионов пробиться в столичные театры. На пробах мастера не смотрят на город претендента, они смотрят на самих людей, на их таланты.

А на ближайший год Катя поставила себе единственную цель: много учиться и впитывать опыт именитых мастеров.