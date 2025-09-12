Студенты-актеры из Челябинска на парах пародируют звезд эстрады

Они не сидят за партами, а выступают на сцене в париках и самодельных костюмах

Все понимают, как проходят пары в университетах: студенты сидят за партами, конспектируют лекции, иногда выполняют проекты. Домашнее задание они приносят на флешках и показывают на проекторах. Но вы когда-нибудь задумывались, что делают на занятиях студенты творческих профессий? Например, как учатся юные актеры и что приносят с собой на пары? Корреспондент ИА «Первое областное» отправилась в ЧГИК, чтобы узнать, как будущие артисты постигают актерское мастерство.

Репетиционный зал. Место в первом ряду занимает преподаватель. На сцене — Мадонна, а вокруг другие звезды эстрады, актеры, причем как современные, так и уже почившие: Аида Ведищева, Майли Сайрус, Райан Гослинг с Эммой Стоун, Лайза Минелли, Эдит Пиаф, Анжелика Варум, Оззи Осборн, Пелагея, Эми Уайнхаус. Кого-то даже по двое.

«Мадонна — это подтанцовка. Почему вы не сделали? И у Мадонны щербина! Нужно же было акцентировать на этом внимание! Играйте этим, нужно, чтобы зубов побольше было», — отчитывает «культовую певицу» преподаватель ЧГИКа.

Все звезды — студенты-актеры третьего курса. У них не бывает обычных пар, лекций и конспектирования теории. На своих занятиях они учатся выходить за рамки, примерять маски и становиться другими людьми. Например, первое крупное задание этого года — спародировать звезд эстрады и представить свои номера на концерте. И тут уже обучение выходит за стены университета. Да, преподаватель Алексей Мухин учит актерскому мастерству, но находить образы и вживаться в своих героев приходится и дома: вечерами отсматривать выступления актеров и певцов и искать удобные для работы типажи, прорабатывать мимику перед зеркалом, часами смотреть записи с концертов и фильмов.

«Ты начинаешь искать всю информацию об артисте, которого берешь, все штудировать, собирать фотографии разных годов, абсолютно все выступления. Смотрим, погружаемся в этот стиль, учим текст и движения. Комментарии педагога очень помогают, потому что ты себя со стороны не видишь», — поделилась студентка Дарья Мочалкина.

Проверяют работы по-особенному, не просто «сделал? — пять». У студентов спрашивают про артистов, почему выбрали эту роль, а затем дают такие комментарии, как «Глаз еще надо поискать» или «Что же из вашего лица-то вылепить? Даша, и все тут».

Главное для преподавателя — не просто заученные движения, а полное попадание в образ. Поэтому выступления каждого студента Алексей Мухин отсматривает тщательно, ищет изъяны и даже самые небольшие неточности. Гослингу он советует сменить грязь на лице (нарисованную косметикой) на нормальную щетину, Мадонне найти подтанцовку и сменить костюм на более эпатажный, Аиде Ведищевой — не уходить в пародию, кому-то же, наоборот, сделать больше комедии. Сложнее, когда преподаватель не знаком со звездами, тогда рождаются такие диалоги:

— Майли Сайрус — это кто такая?

— Вы Майли Сайрус не видели?! А Ханну Монтану помните?

— Помню.

Студенты прорабатывают сразу несколько образов. В основном выбирают звезд, отталкиваясь от собственного типажа. Одна из учениц решила, что будет готовить Лайзу Минелли и Алису Фрейндлих — для обеих пародий подобрала соответствующую одежду, макияж и парики. Кстати, за образ Минелли преподаватель похвалил, сказав, что «Лайза здесь есть».

— А где парик взяли?

— С Арбениной, только покрасила в черный гуашью для металла.

Номера из фильмов тоже узнаваемы, как, например, из мюзикла «Ла-Ла-Ленд». Но просто вызубренные движения наставника не устраивают: если студенты берутся за Гослинга и Стоун, то должны больше артикулировать, а Эмме Стоун необходимо поработать над своим фирменным взглядом. Вжиться в каждую роль — непростая работа, но она поможет актерам в будущем, когда свои навыки придется использовать в театрах и кино.

«Да, у студентов вот так проходит урок актерского мастерства. Сейчас мы на нем готовим концерт пародий, даже целое шоу, где будут еще танцевальные номера и точные музыкальные наблюдения. Кто-то из ребят учится своим голосом попасть в певца, а кто-то выступает под фонограмму. Вообще цель актерского мастерства— перевоплощение. Это один из разделов обучения актеров, ведь в будущем им придется максимально уходить в образы, чтобы актер и персонаж были единым целым. Да и пародии, когда ученики „издеваются“ над своим образом, подсмеиваясь над ним, тоже очень полезны для обучения, такой навык пригодится в театре», — говорит завкафедрой театрального искусства Алексей Мухин.

Впереди у ребят еще репетиции, доработка костюмов, оттачивание произношения иностранных песен. Кто-то откажется от некоторых образов или объединится с однокурсниками в один номер. А итоговый концерт с пародиями пройдет 17 сентября в 17 часов. Можно сказать, что шоу становится ежегодной традицией: студенты начали заниматься этим в прошлом году, а в нынешнем решили взяться за новые образы — так ведь интереснее. Кстати, на концерт зовут и зрителей.