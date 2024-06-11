Областной Сабантуй отпразднуют в Аргаяшском районе 15 июня

Гостей ждут презентация свадебных обрядов и конкурс мастер‑классов народного творчества

В субботу, 15 июня, неподалеку от деревни Норкино Аргаяшского района пройдет областной Сабантуй. Гостей ждут различные мастер-классы, скачки, выступления музыкальных и танцевальных коллективов и многое другое. В рамках Года семьи пройдет презентация свадебных обрядов татарского, башкирского и казахского народов, сообщают организаторы праздника.

Гости Сабантуя смогут увидеть весь колорит тюркской свадьбы, а также узнают о традициях торжества, о том, как одевали невесту и какие угощения подавали на стол.

«Впервые на Сабантуе пройдет конкурс мастер-классов народно-художественного творчества татарской, башкирской и казахской культуры. Все желающие смогут научиться плести пояса, варить бузу, делать национальные украшения и многим другим ремеслам от южноуральских мастеров», — рассказали организаторы.

На ярмарке гости Сабантуя смогут купить интересные изделия и сувениры, на площадке национальных забав — познакомиться с играми и развлечениями соседних народов. Со сцены зрителей будут развлекать Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», артисты Учалинской филармонии Республики Башкортостан, Арского района Республики Татарстан, популярный певец Ильнар Гильманшин и творческие национальные коллективы Челябинской области.

На отдельной площадке пройдет детский Сабантуй. Там также пройдут праздничный концерт и интересные мастер-классы.





В минувшие выходные Сабантуй прошел в челябинском парке имени Гагарина. Наш фотограф запечатлел самые яркие моменты праздника окончания весенних полевых работ.