В Челябинске с размахом отметили Сабантуй

Гостей праздника познакомили с традициями татарского и башкирского народов

Сегодня, 8 июня, в парке имени Гагарина в Челябинске отметили Сабантуй — праздник окончания полевых работ у татар и башкир. Как обычно, он прошел со множеством веселых конкурсов, огромным количеством национальных блюд, с песнями и плясками. Самые яркие кадры — в нашем фоторепортаже.

Празднование развернулось сразу на нескольких площадках парка. Организаторы установили национальные юрты и подворья, в которых можно было познакомиться с предметами быта соседних народов и, конечно же, попробовать различные национальные блюда.

Не удержался от соблазна отведать национальных вкусностей и ОТВин — талисман телеканала ОТВ. Энергичный верблюд также посетил несколько юрт и пообщался с гостями праздника.

Куда же без национальных танцев и песен. Они развернулись на главной сцене парка. Гостей развлекали не только южноуральские коллективы, но и гости из Татарстана и Башкирии.

Атмосфера в парке царила праздничная.

«Сабантуй символизирует национальное единство Челябинской области и ежегодно проводится на Южном Урале с целью сохранения народных традиций и культуры татарского и башкирского народов, а также эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения»,— прокомментировали в управлении культуры.

Генеральные информационные партнеры праздника — телеканал ОТВ и Радио 100.