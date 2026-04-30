Новый спектакль Челябинского театра кукол поставят по книге его основателя

Главным героем премьеры станет сам Павел Гарянов

Под конец текущего театрального сезона в Челябинском театре кукол представят еще одну премьеру под названием «Актеры» (12+). Спектакль будет посвящен Павлу Гарянову — человеку, который 90 лет назад открыл в городе первый кукольный театр. Работу представят 15, 16 и 17 мая, ее приурочили к 140-летию со дня рождения артиста, которое отпразднуют 5 мая.

Главный режиссер театра Александр Борок вынашивал идею постановки по автобиографии Павла Гарянова еще в преддверии юбилейного сезона. Он заказал себе экземпляр книги, а когда открыл ее, то обнаружил на первой странице надпись, сделанную рукой самого автора: «Мудрому Саше! От автора Павла Гарянова».

«Я понял, что это знак судьбы. Тем более книга мне очень понравилась: она написана живым языком, с большой любовью автора к театру и артистам. Павел Гарянов посвятил ее светлой памяти безвестных актеров начала XX века. Это посвящение мы вынесли в жанр спектакля и стараемся сделать его лейтмотивом постановки», — поделился Александр Борок.

Фото предоставлено Челябинским театром кукол

Во время спектакля Павел Гарянов будет вести диалог с собой молодым и со зрителем, рассказали в Театре Вольховского. В его воспоминаниях оживут истории провинциальных артистов дореволюционной России и звезд сцен сразу двух столиц — Санкт-Петербурга и Москвы. Под музыку, стилизованную под мелодии начала прошлого века, чечетку, джазовые композиции и русские народные хлопушки, артисты расскажут историю Павла Гарянова, театра и нашей страны.

Художник спектакля Елена Хохлович изготовила для постановки более полутора сотен кукол. Их выполнили в стилистике театра прошлого века, система называется «куклы на потычках». Так зрителя хотят погрузить в атмосферу старого провинциального театра.

Над спектаклем также работали композитор Лариса Паутова, художник по свету Анатолий Пристай и педагог по пластике Дмитрий Усков. Роль Павла Гарянова исполняют Василий Лаврентьев и Виталий Пилипенко. За пианино — Елена Блажеева и Елизавета Борок. Роли актеров, антрепренеров, директоров и импресарио сыграют Екатерина Асанкина, Арина Згурская и Антон Ничеухин.

