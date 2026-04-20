«Театральный поезд» остановится в Челябинске в середине июня

Спектакли на Южном Урале сыграют четыре коллектива, путешествующие в вагонах

Стало известно, когда «Театральный поезд» прибудет в Челябинск. Состав остановится на Южном Урале в середине июня, а спектакли артистов, путешествующих в вагонах, запланированы на 16-е и 17-е число. Четыре постановки сыграют на сцене Театра драмы имени Наума Орлова — они уже появились в афише на сайте.

Напомним, «Театральный поезд» — это проект министерства культуры России, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей. По стране отправятся два состава по маршрутам Владивосток — Москва и Севастополь — Москва. Они пройдут через всю страну и встретятся в столице 30 июня. В каждом городе-остановке едущие в поезде коллективы будут устраивать двухдневные фестивали с показом спектаклей, образовательными мероприятиями, мастер-классами и творческими встречами.

Состав Владивосток — Москва выедет 12 мая и 16 июня прибудет в культурную столицу 2027 года — Челябинск. В этот день в драмтеатре Тобольский театр имени Ершова покажет военную драму «Я буду жить» (16+), а Шадринский государственный драматический театр — комедию «Донские рассказы» (16+) по мотивам произведений Михаила Шолохова. На следующий день, 17 июня, Шадринский драмтеатр сыграет «Бременских музыкантов» (0+), а Тюменский большой драматический театр — моноспектакль «Крейцерова соната» (16+).