В мае в Челябинской области пройдет детский этап фестиваля «Сцена‑2026»

Зрителям покажут 14 спектаклей за 8 дней

Весной-2026 в Челябинской области пройдет детский этап ежегодного театрального фестиваля «Сцена». Проект охватит пять городов — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Озерск и Верхний Уфалей. За 8 дней, с 20 по 28 мая, зрители увидят 14 постановок.

Весенняя часть фестиваля полностью посвящена лучшим детским спектаклям сезона. В афише — сказки, комедии, повести-были и экспериментальные постановки. Главная особенность «Сцены» в том, что параллельно со взрослыми критиками работает детское жюри.

Стартует фестиваль 20 мая в Озерске. В этот день театр драмы и комедии «Наш дом» покажет «Каникулы Бонифация» (6+) — добрую историю о льве-циркаче; а местный театр кукол «Золотой петушок» представит спектакль «Рядовой Воробышек» (6+) — трогательную военную историю о шестилетнем мальчике Сереже, который становится настоящим героем.

В Златоусте 21 мая драматический театр «Омнибус» сыграет «Сказочную историю про волшебную лампу Аладдина» (0+). На следующий день в Челябинске Театр кукол имени Вольховского покажет «Собачку Соню» (0+), а театр «Скарабей» представит «Крокодила со Снежинкой» (6+) — новогоднюю историю о дружбе и смелости.

23 мая в селе Долгодеревенском театр «Манекен» покажет премьеру этого сезона — спектакль «Алиса в Стране чудес» (6+), а в Челябинске Новый художественный театр сыграет музыкальную сказку «Мыши, ноты, черный кот» (6+). В Магнитогорске 24 мая зрителей ждут спектакли «Буратино» (6+) от театра куклы и актера «Буратино» и «Конек-горбунок» (6+) от местного театра оперы и балета.

Челябинский театр современного танца 25 мая представит премьеру «Маяк. Три пути» (12+). Затем в Челябинске 26 мая пройдут спектакли «Пеппи Длинныйчулок» (6+) в исполнении Театра драмы имени Орлова и «Олеся» (12+) в Молодежном театре. А на следующий день в Театре имени Глинки сыграют «Мэри Поппинс, до свидания!» (6+).

Последний фестивальный показ запланирован в Верхнем Уфалее — это будет история «Волшебник и песчинка» (6+) от театра «Вымысел». Кульминацией фестиваля станет торжественная церемония награждения лауреатов 1 июня в Челябинском театре кукол имени Вольховского.