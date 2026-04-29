В Челябинске пройдет фестиваль перформативных искусств

Для горожан проведут детские и взрослые лаборатории с приглашенными артистами

Уже завтра, 30 апреля, в Челябинске стартует молодежный фестиваль перформативных искусств «ПерфоМай». Для горожан подготовили серию образовательных и просветительских мероприятий для творческих детей и молодежи. Фестиваль посвятили развитию современного танца и театра в России, рассказали организаторы.

Открытие «ПерфоМая» пройдет на сцене Челябинского театра кукол. Зрителям покажут два ярких перформанса от приглашенных экспертов. Первый — «Великое здоровье» (12+) — представят хореографы из Санкт-Петербурга Аня Кравченко и Антон Вдовиченко. Это совместная работа с композитором Анастасией Толчневой (Lovozero). Перформанс соединяет цифровую эстетику, оздоровительные практики, философские высказывания и танец. Во время выступления звучат суждения о теле и сознании. Второй перформанс — «Видимо-невидимо» (12+) — представят артисты из Челябинска и Иваново Даша Нихейма и Катя Галанова. Это художественное исследование природы человеческой близости в эпоху дистанций. На открытии фестиваля пройдет дебютный показ этой работы.

Также с 1 по 3 мая свои двери откроют творческие лаборатории. Для детей и подростков занятия проведет эксперт из Иваново Даша Нихейма, для взрослых участников — Аня Кравченко и Антон Вдовиченко.

На 2 мая организаторы запланировали «Маевку» — перформативные батлы. А финальным аккордом «ПерфоМая» станет закрытие 4 мая во дворце культуры «Амбассадор». В программе — показ результатов детской и взрослой лабораторий, а также гостевая программа от приглашенных артистов-танцовщиков.