В Челябинске достраивают вторую набережную у конгресс‑холла

Прогулочную зону соединят со сквером Искусств пешеходным мостом

На берегу реки Миасс у конгресс-холла завершается строительство второй набережной. Дорожка протянулась от парковки торгового центра «Набережный» до пешеходного моста через реку. Сдать объект планируют к середине ноября 2021 года. Длина прогулочной зоны составляет 300 метров.



Набережная у конгресс-холла станет продолжением новой набережной у филармонии, которую открыли в сентябре 2021 года. Объекты находятся на разных берегах реки, и попасть с одной стороны на другую можно по пешеходному мосту. Изначально это был строительный мост, сейчас переход перекрыт, но его запустят вместе с новым объектом.

Обустройством второй набережной занимается хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». В отличие от набережной за филармонией, вторая будет без детских площадок, качелей и других ярких объектов.

«Второе пространство построено из того же гранита, что и набережная у филармонии. С аналогичными парапетами, не закрывающими вид на реку. На протяжении маршрута установят скамейки, освещение и высадят 11 деревьев», — сообщил журналисту ИА «Первое областное» гендиректор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Отметим, что строительство второй набережной началось еще летом 2021 года. Набережная станет третьим участком у реки, который благоустроили в 2021 году. До нее в августе запустили общественное пространство у «Мегаполиса», а еще через месяц открыли популярную сейчас прогулочную зону за филармонией.