Никольский мост через реку Сим признали объектом культурного наследия

Его построила женщина-инженер

Никольский железнодорожный мост через реку Сим признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщает Госкомитет охраны ОКН Челябинской области.

Мост находится в шести километрах к востоку от города Миньяра. Его начали строить в 1929 году и сдали в эксплуатацию через два года. Мост представляет собой монументальную четырехарочную конструкцию из железобетона, облицованную диким бутовым камнем.

«Сооружение этого моста стало значительной инженерной работой своего времени. Строительство проходило в сложнейших условиях: рабочим приходилось буквально рубить проходы в скалистом грунте, чтобы проложить железнодорожную линию. Материалы доставляли на лошадях в специальных корытах — грабарках. Люди жили в деревянных бараках прямо у подножия моста, трудились в тяжелых условиях, но с полной отдачей», — рассказали в Госкомитете.

Руководила работами женщина-инженер. Во время первого испытания под нагрузкой она лично встала под арку моста, потому что была уверена в его прочности.

Никольский мост стал одним из первых арочных бетонных мостов в Советском Союзе. На арке моста запечатлена дата окончания постройки — 1930 год, и символы советской эпохи: серп и молот.

Строительство моста было частью масштабной модернизации Самаро-Златоустовской железной дороги, которая связала богатый минеральными ресурсами Урал с остальной Россией.

В наши дни Никольский мост продолжает функционировать.