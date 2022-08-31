На водохранилище в Челябинске запустят 1000 фонариков

Экологи рассказали, почему это плохая идея

3 сентября в Челябинске проведут фестиваль водных огней «Челябинск загадывает желание». Вечером на Шершнях отправят в плавание сотни фонариков с зажженными свечами внутри. Перед запуском их раздадут бесплатно, в запасе — 1000 конструкций. Мы узнали, что экологи думают об акции.



Фестиваль организуют в администрации Челябинска. В мэрии подчеркнули, что мероприятие безопасно для экологии, так как фонарики изготовлены из биоразлагаемых материалов. По задумке каждый челябинец во время запуска загадает желание.

«Фонарики сделаны из биоразлагаемой бумаги, а свечи — из соевого воска»,— сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Челябинский экоактивист и автор проекта «Разделяйка» Дмитрий Закарлюкин категорически против проведения фестиваля. По его мнению, акция может нанести серьезный урон экологии — даже если использовать биоразлагаемые фонарики.

«Бумага в принципе биоразлагаемая, и когда говорят „биоразлагаемая бумага“ — это все равно что сказать „молоко без цианистого калия“. Его там и не должно быть. Нужно понимать, что водоем загрязняет любая дополнительная органика, а когда ее очень много — это серьезное вмешательство в экосистему»,— комментирует Дмитрий Закарлюкин журналисту Первого областного информагентства.

С Дмитрием согласны и челябинские экологи. Специалисты говорят, что запуск фонариков, пусть и биоразлагаемых, может привести к массовому мору рыбы в водоеме.

«Все эти фонарики в итоге кто-то съест. Если рыба — она, скорее всего, умрет, но теоретически фонариками займется зоопланктон. Чем больше он съест, тем больше расплодится. Чем больше будет зоопланктона, тем больше он будет потреблять кислорода. Кислорода будет не хватать, рыбам будет тяжелее дышать, и это может привести к массовому мору. То есть фонарики нарушат равновесие экосистемы, даже если они биоразлагаемые»,— объясняет челябинский биоэколог Алена Шевцова.

Весной этого года жители региона неоднократно сообщали, что берега водоемов усеяны мертвой рыбой.

Напомним, что фестиваль «Челябинск загадывает желание» вошел в список мероприятий ко Дню города. Афишу празднования ищите здесь.