8 событий к Дню города в Челябинске

Опубликована афиша к празднику

Фестиваль водных огней

3.09, 20:00, 0+

Шершневское водохранилище, городской пляж



Водные фонари появились в Индии, в Азии их спускают на воду во время больших праздников. Отправляя небольшой фонарик в плаванье, загадывают желание и отгоняют от себя плохие мысли. Перед празднованием Дня города челябинцы тоже поучаствуют в азиатской традиции, а водную гладь Шершневского водохранилища украсят сотни маленьких огней.

Чемпионат по лыжероллерам

7.09-8.09, 14:00, 0+

Лыжероллерная трасса в парке Гагарина

К празднованию Дня города приурочили чемпионат по лыжероллерам в парке Гагарина. Молодые спортсмены будут на скорость кататься по двухкилометровой трассе на лыжероллерах, преодолевать крутые повороты и подъемы, а далеким от спорта предлагают наблюдать за соревнованиями. Это такой летний аналог обычных беговых лыж, который развился до отдельного вида спорта.

Парад мод на Кировке

9.09, 19:30, 0+

Пешеходная часть улицы Кирова





Челябинская Кировка превратится в подиум для модного дефиле. Вечером по улице пройдут модели в концептуальных нарядах от местных дизайнеров. Будут как минималистичные и стильные наряды, так и совсем безумные вычурные платья и костюмы, в которых не уходят дальше подиума.

Фестиваль «В ритме рока»

10.09, 12:00, 0+

Сцена у фонтана в парке Гагарина

Фото: dreamingcheshir



«НАШЕ радио» устраивает рок-фестиваль, который откроет празднование Дня города 10 сентября. В парке Гагарина специально смонтируют сцену, на ней со своими песнями выступят челябинские группы. Отбор участников до сих пор идет, поэтому полный список участников еще неизвестен, но это точно только местные рокеры из Челябинска и области.

Мотофристайл в скейт-парке

10.09, 16:00, 0+

Парковка у ледовой арены «Трактор»

Профессиональная команда мотофристайла FMX13 устроит у ледовой арены «Трактор» большое шоу с трюками на спортивных мотоциклах. Каскадеры — профессионалы, которые выступают с экстремальными трюками уже 15 лет.

Кубок Челябинска по КВН

10.09, 16:00, 12+

Арт-сквер на набережной Миасса

Под открытым небом челябинские команды КВН сыграют финал городского кубка. Выступления юмористов пройдут в амфитеатре в Арт-сквере, а главным гостями станут игроки Высшей лиги КВН «Город N».

Праздничный фейерверк

10.09, 22:00, 0+

Набережная Миасса





Завершит празднование Дня города традиционный большой фейерверк. Лучше всего его будет смотреть с набережной реки Миасс, но его будет видно и с Кировки, и у Цирка, поэтому пробиваться сквозь гуляющих горожан к воде будет не обязательно.

Чемпионат по конному спорту

18.09. 10:00, 0+

Учебный стадион МЧС, ул. Троицкая 1 г





Фото: КСК «Буян»

Дня рождения города решили отмечать не только до 10 сентября, а еще несколько дней после основного празднования. Ко Дню города приурочили XII Чемпионат Челябинска по конному спорту. Спортсмены на лошадях будут соревноваться в скорости и прыгать через препятствия, а горожан приглашают просто посмотреть на мастерство скакунов и наездников.