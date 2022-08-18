В Челябинске состоится экологический фестиваль

Мероприятие посвятят пятилетию акции «Разделяйка»

В Челябинске 21 августа состоится юбилейный фестиваль «Разделяйка». Экопроекту по раздельному сбору мусора исполнится пять лет. В честь события на площадке экоцентра, а еще в усадьбе Рябинина пройдут конкурсы, мастер-классы, экоспектакль и даже фешен-показ Upcyclre.



«Разделяйка» — это ежемесячная экологическая акция, в ходе которой можно сдать некоторые виды мусора на переработку: картон, пластик, старую одежду и так далее. Точки приема открываются в разных районах города. Плюс постоянно работает приемка на основном складе «Разделяйки» — в GoGreenCenter на ул. Братьев Кашириных, 55. В рамках акции волонтеры рассказывают подробно, какие виды пластика можно сдать на переработку, как подготовить мусор для утилизации и почему иногда старые вещи стоит не выкинуть, а превратить во что-то полезное.



Так что программа праздничного фестиваля максимально заточена на экологические мероприятия: мастер-классы по вторичному использованию вещей, ярмарки с экотоварами, презентации перерабатывающих заводов, волонтерских организаций, фондов и приютов.



Кроме того, в рамках «Разделяйка Фест» состоится модный показ одежды, изготовленной из старых вещей и тканей. И распродажа секонд-хенда.



Особым номером программы станет показ спектакля «Чистомен: один из нас». Мы рассказывали подробнее, как создавался этот спектакль, сколько мусора ушло на костюмы и почему он не имеет никакого отношения к известному челябинскому герою.



Фестиваль «Разделяйки» состоится 21 августа с 11:00 до 15:00 на площадке усадьбы Рябинина и в GoGreenCenter. На празднике ждут всех, и детей и взрослых. 0+



А на фотографии — Дмитрий Закарлюкин. Человек, который когда-то запустил эту экологическую акцию, создал GoGreenCenter и много других важных проектов. А еще у него тоже день рождения, поздравляем!

