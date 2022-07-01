В Челябинске нашли способ, как бороться с замором рыбы в Шершнях

Гибель фауны в единственном питьевом источнике областного центра происходит из‑за цветения водорослей

В Шершневском водохранилище снова массово гибнет рыба — предположительно, из-за цветения сине-зеленых водорослей. Осенью 2022 года Минэкологии Челябинской области совместно с региональной рыбоохраной планируют выпустить в Шершни растительноядные виды рыб, которые должны помочь в очистке водоема от растений. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщил начальник отдела рыбоохраны по Челябинской области Владимир Борисов.

Массовая гибель рыбы на Шершневском водохранилище происходит каждое лето. Нынешнее — не исключение. По словам Владимира Борисова, 30 июня специалисты рыбоохраны взяли пробы воды из единственного питьевого источника Челябинска для выяснения точной причины замора. Результаты будут через 20 дней, но уже сейчас можно предположить, что она та же, что и в прежние годы, — цветение сине-зеленых водорослей.

«Сине-зеленые водоросли забирают из воды кислород, и рыба начинает задыхаться. В первую очередь гибнет рыба, которая обитает у дна. Например ерш», — пояснил собеседник информагентства.

Для борьбы с сине-зелеными водорослями есть два пути: механическая очистка водоема специальными машинами или его зарыбление растительноядными видами рыб — толстолобиком и белым амуром. Именно вторым путем и решили пойти власти Челябинской области.

«Поскольку сначала необходимо выяснить, можно ли вообще выпускать эти виды рыб в Шершневское водохранилище и сколько именно нужно выпустить, министерство экологии обратилось к нам для проведения необходимых исследований. В ближайшие два месяца мы получим ответы на эти вопросы, после чего будет произведено зарыбление», — добавил Владимир Борисов.

Достигнутый зарыблением эффект можно будет оценить осенью следующего года. К тому времени рыбоохрана выяснит, сколько толстолобиков и белых амуров выжило и снизилось ли количество водорослей в Шершнях.