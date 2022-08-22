Ко Дню города в Челябинске запланировано 97 праздничных мероприятий

Основная часть из них пройдет 10 сентября

В Челябинске отмечать День города будут на протяжении двух недель — с 3 по 18 сентября. За это время на территории города пройдет 97 мероприятий. Об этом 22 августа на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Всего в рамках празднования Дня города пройдет 97 мероприятий на территории всех районов города с 3 по 18 сентября. Главные мероприятия пройдут 10 сентября, в этот же день состоится салют»,— доложил Сергей Авдеев.

По его словам, 10 сентября на Театральной площади выступит Анна Асти и Государственный симфонический оркестр с солистами из Мариинского и Большого театров. Кроме того, большая концертно-спортивная площадка будет развернута у ледовой арены «Трактор». Там планируют выступить Клава Кока, Niletto и рэпер ST.

Более подробная афиша мероприятий будет опубликована позже.