В Металлургическом районе Челябинска появится сухой фонтан

Его обустроят в скандальном сквере на шоссе Металлургов

На ЧМЗ в Челябинске продолжаются работы по благоустройству. Все сроки сорваны, еще 1 июля на перекрестке шоссе Металлургов и ул. 50 лет ВЛКСМ должен был появиться небольшой сквер с сухим фонтаном, дорожками, лавочками и урнами. Подрядчик планирует завершить общественное пространство в Металлургическом районе этой осенью.





Ранее на этом месте располагалось кафе, долгое время спорная территория была заброшенной. В 2020 году было принято решение о благоустройстве. Работы были начаты, но сроки подрядчик ООО «А-Холдинг» не выдержал. К концу сентября 2021 года на территории выложили дорожки плиткой и готовят площадку для фонтана.





Это будет уже четвертый сухой фонтан в городе. Два работали все лето в парке Терешковой и напротив ЮУрГУ, еще один обустраивают в сквере на Тополиной аллее.





Точные сроки завершения работ неизвестны. Напомним, что летом через дорогу от незавершенного сквера торжественно открыли прогулочную аллею вдоль шоссе Металлургов.