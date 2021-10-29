На Тополиной Аллее в Челябинске запустили пешеходный фонтан

Его включили в тестовом режиме

В сквере на Академика Королева в тестовом режиме запустили пешеходный (он же — сухой) фонтан. Он появился на отрезке между улицами Братьев Кашириных и Университетской Набережной.



Как пояснил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, строительство фонтана завершено. После ряда проверочных работ его законсервируют на зиму и включат уже весной 2022 года.

«Сейчас вокруг фонтана будем благоустраивать территорию. Завезем новый газон, камни, уберем все лишнее», — прокомментировал глава Центрального района.

Напомним, что в этом году на Тополиной Аллее занимались благоустройством сквера: установили арки с подсветкой, а также слово «Тополинка» возле Университетской Набережной. Но завершить все работы в срок подрядчики не успели. До сих пор не установлены детские и спортивные площадки, нет музыкальной площадки с барабанами, тубафонами и ксилофонами.

Детские горки, карусели и спортивные тренажеры планируют привезти в этом году. С 1 ноября на Тополиной Аллее начнется установка пергол — резных беседок со скамейками под ними.