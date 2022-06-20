Чиновники объяснили, почему не работает фонтан на Тополиной аллее в Челябинске

Его должны были запустить в мае

На улице Академика Королева так и не включили пешеходный фонтан. Его построили около года назад, протестировали в октябре 2021-го, но в новом сезоне так и не запустили. Об этом Первому областному информагентству сообщили жители микрорайона.



«Интересно, наш фонтан когда-нибудь заработает? Про него забыли или еще недостаточно жарко?» — возмущается Ольга Иванова.

По словам главы администрации Центрального района Виктора Ереклинцева, в конструкции выявлены неисправности. Техническое помещение под объектом оказалось затопленным, вода подпортила оборудование.

«Весной фонтан расконсервировали, открыли помещение и обнаружили воду. Значит, нарушена герметизация. В этом году был высокий подъем грунтовых вод, все колодцы затопило. Сейчас идут претензионные работы с подрядчиком. Они считают, что не виноваты. Стандартная история», — рассказывает Виктор Ереклинцев.

На строительство фонтана направили 8 миллионов 426 тысяч рублей. Контракт заключили с ООО «Строительство инженерных коммуникаций». Это компания из Барнаула, она специализируется на обустройстве инженерных коммуникаций для водоснабжения. Надо сказать, в 2021 году организация провалила три госконтракта. Например, в Бийске взялась отремонтировать школьный бассейн за 20 миллионов, но по данным сайта госзакупок, в итоге договор был расторгнут по соглашению сторон.

Сейчас в Челябинске назначена экспертиза, и пока дату запуска фонтана в администрации района назвать затрудняются.

Отметим, что в Челябинске есть еще три сухих фонтана: у ЮУрГУ, в парке Терешковой и в Металлургическом районе — последний тоже построили только в 2021. Летом все три фонтана работают.





На главной — фонтан на Тополиной аллее летом 2021 года во время строительства