На сцене челябинской филармонии 6 февраля — фестиваль джаза Игоря Бутмана. Известный саксофонист и джазмен ежегодно приезжает в Челябинск, чтобы представить зрителям новых и известных джазовых артистов. А еще — провести несколько уроков в своей студии на базе челябинской Детской филармонии.

В программе фестиваля 2023 года — выступление оркестра Игоря Бутмана и сеты новых для Челябинска исполнителей. Свои джазовые импровизации на основе известных мелодий представит брасс-бэнд GUDI BAND. Эти ребята раскачали Московский дом музыки и клуб «16 тонн», лихо замиксовав в джазовые ритмы известные хип-хоп-композиции и даже мелодии грув-жанра. Они выступали на фестивале «Усадьба jazz» и в шоу «ТНТ music party».

Еще на сцену выйдет уникальный «Терем-квартет». Ансамбль, который буквально взорвал традиционные представления о музыке для народных инструментов. Артисты играют народные мелодии, сказки и прибаутки в джазовой аранжировке, устраивают на сцене настоящее театральное действие! Они принимали участие в «Евровидении-2009», а еще озвучивали показ коллекции Дома мод Chanel «Paris — Moscow» Карла Лагерфельда. А уже в эти выходные — сыграют в Челябинске.

В рамках фестиваля джаза Игоря Бутмана в городе состоится молодежный джазовый «Форум-фест». 4 и 5 февраля на базе Детской филармонии воспитанники творческих студий встретятся с Игорем Бутманом и другими звездными джазовыми педагогами — Алиной Ростоцкой и Ириной Остин.

Напомним, идея молодежного фестиваля возникла в Челябинске в минувшем году, когда Игорь Бутман приезжал на репетицию эстрадно-джазового оркестра нашей Детской филармонии.

Билеты на все концерты с участием Игоря Бутмана в ближайшие выходные распроданы. Челябинск любит джаз!