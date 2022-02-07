В Детской филармонии Челябинска прошел мастер-класс джазмена Игоря Бутмана

Музыкант сыграл вместе с юными саксофонистами

7 февраля в Большом зале Детской филармонии состоялся мастер-класс с легендарным джазменом Игорем Бутманом. На занятии собрались молодые саксофонисты, каждый принес свой инструмент. В ходе урока ребята по очереди выходили на сцену и играли вместе с джазменом и пианистом Антоном Бугаевым.

Молодой исполнитель Антон Юдин разучил для мастер-класса тему на джазовый стандарт композиции Four Майлза Дэвиса. Джазмен, послушав игру Антона, дал ему несколько советов.

«Когда играешь мелодию, добавь синкопы, акцент на слабую долю. За что нас не любят классики? За синкопы. Так чего же мы их стесняемся?» — рассуждает Игорь Бутман.

В конце занятия гости задали вопросы известному саксофонисту. Школьники спрашивали, как научиться импровизировать, о чем думать на сцене во время выступления, а молодой папа попросил объяснить его дочери, зачем саксофонистам нужно играть длинные ноты.

«Это правда необходимо. Губы привыкают к длинным нотам и звук становится ровный и красивый. Можно играть длинные ноты и при этом, например, смотреть телевизор», — рассказывает Игорь Бутман.

Мастер-класс с Игорем Бутманом состоялся в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства». Цель проекта — дать молодым исполнителям возможность общаться с мэтрами музыкального мира. Преподаватели отмечают, что такие встречи мотивируют ребят дальше заниматься музыкой.

«У молодежи много соблазнов: гаджеты, телефоны. И здорово, что у них все-таки есть интерес к музыке, джазу. У ребят хороший звук, они справляются. Но все педагоги говорят одно — ученики недостаточно уделяют внимания своим инструментам. Не все хотят стать музыкантами, многим просто нравится находиться в музыкальной тусовке. Но если молодой человек выбрал профессию музыканта, он должен заниматься ежедневно: в джазе изучать теорию, стили гармонию, формы и множество других аспектов. Ведь джаз — это в основном импровизация, и для неё особенно важно знать теорию»,— рассказывает Игорь Бутман.

После мастер-класса в концертном зале им. Прокофьева стартовал VII Международный фестиваль музыкального юмора с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана. В программе музыкальный сейшн с участием шоу Moon Cabaret Music из Амстердама и женского бэнда Spokan Girls — бродячее шоу анти-менестрелей из неизвестного города Спокана.