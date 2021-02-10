Бутман и 60 процентов смеха

Главный джазмен России привез в Челябинск экзотическую певицу Fantine, новый костюм и привет от Митяева

В Челябинске 9 февраля состоялся VI международный фестиваль юмора и джаза Игоря Бутмана.

— Все обычно шутят 1 апреля, в День смеха. А мы начнем уже с февраля, — порадовался министр культуры области Алексей Бетехтин на пресс-конференции в честь открытия.





— Да да, в джазе много юмора, как и в любой музыке, даже поп. Ведь неспроста она так называется. В этом году в фестивале смеха еще больше, ведь с нами не только самые талантливые джаз-музыканты, но и театр «Лицедеи», — подхватывает Игорь Бутман, — Мы очень забавно познакомились. Начали играть в карты, на раздевание. Проигрались в пух и прах, с тех пор дружим. А в Челябинск я два года уговаривал их приехать. Сидели однажды какой-то грязной воде...

— Точно, — перебивает художественный руководитель театра, Виктор Соловьев, — в Ростове дело было. Сидели в грязной луже и решили — пора в Челябинск.

— Приехали, а у вас тут мороз, зато какая атмосфера теплая! Благодаря юмору и людям. На улице вот −30, а мне тепло, — хвастается клоун «Ай-ай-ай», актер театра Леонид Лейкин (у него голова рыжая, смешная, а сам он целиком завернут в что-то шерстяное с орнаментом).

— Это у вас просто свитер теплый, — встреваю в разговор.

— Это не отменяет того, что Челябинск сила, Урал — мощь! А еще всем вам привет от Олега Митяева (очень смеется). Он мой кум, как узнал что едем, просил передать родной Челябе привет и «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».





Игорь Бутман, человек явно удачливый. В прошлом году фестиваль успел состояться до пандемичных ограничений. А в этом — с максимальными послаблениями. Зал был заполнен на 60 процентов:

— Даже больше, чем в Москве, там разрешают только 50 процентов продавать, — подчеркнул Бутман, — думаю, все благодаря Алексею Валерьевичу (Бетехтину, прим корр), и Алексею Леонидовичу (Текслеру, прим корр). Они наверняка просили за нас перед Роспотребнадзором, может даже просили 70!

— Низя, ай-ай-ай, — ехидно обрывает Бутмана сами догадайтесь кто. И на этом пресс-конференция заканчивается.





В 19.05 на сцену концертного зала имени Прокофьева поднимаются первые лица:

— Я очень благодарен Игорю Бутману за то что он придумал такой замечательный фестиваль. Юмор, юмор в жизни, юмор на сцене — очень важно. Уверен, что в этом году мы увидим замечательный праздник джаза и музыки, — приветствовал собравшихся губернатор Челябинской области, Алексей Текслер.





Он также добавил, что уже осенью в новой детской челябинской филармонии откроется авторская школа джаза Игоря Бутмана и тогда поводов для встреч будет еще больше:

— Педагоги школы могут приезжать с мастер-классами на Южный Урал. Тем более, я тут узнал, что Игорь Михайлович на одном из этих фестивалей познакомился со своей женой!

— Фестиваль и Челябинск место встреч, и встреча действительно произошла, — слегка смущается Бутман, — Но главное, чтобы мы все будем сейчас слушать прекрасную музыку и улыбаться. Давайте начнем!





Первыми шоу открывают апологеты челябинского джаза, «Уральский диксиленд». Вместе с вокалисткой Кристиной Рыжковской и столетним банджо из Америки коллектив исполняет лучшие мелодии, песни, шутки Анатолия Кролла из фильма «Мы из джаза», «Сладкую планету» и что-то зажигательное из новоорлеанской классики. Зал одобрительно хлопает и подсвистывает, Алексей Текслер качает головой в такт, а первая леди Челябинска кажется, даже пальцами щелкает. Игорь Бутман сидит с ними, шутит, двигает плечами, подается вперед и буквально ловит каждое движение маракаса в руках Кристины Рыжковской.





Сессия «Диксиленда» заканчивается, свет в зале гаснет, потому что на сцене появляются «Лицедеи». Один из старейших театров клоунады привез в Челябинск лучшие шутки вне всяких рамок дозволенного. Они играют с публикой в аплодисменты с помощью рук и штанов (штаны шире — рукоплескания должны быть громче), вкусно пьют, заглядывают друг другу в брюки, курят (судя по запаху — без табака), матерятся на языке флагов и спускаются в зал, чтобы танцевать со зрителями.





Люди смеялись. Наверное потому, что многие эти шутки они видели в детстве и на «Первом» (когда он еще был ОРТ), во дворах на улицах и в привокзальных закусочных. Шутки для тех, кто «летал по пачке беломора», играл в «русскую рулетку» по самым разным правилам и носил трехлитровую банку кваса в сетке. И пожалуй, только «Лицедеи» могут позволить себе облить водой зрителей, Игоря Бутмана с девушкой и губернатора Челябинской области с женой. Их клоунское кунг-фу круче.





Второе отделение начинается с московского оркестра:

— Тут много ребят в красивых костюмах, я вот тоже переоделся в новый, специально для Челябинска купленный, не нужно больше воды, — обращается Бутман за кулисы.

Джазмен наконец поднимает саксофон и... Открываю глаза шире, прижимаюсь к стене, чтобы впитать абсолютно все звуки, до последнего полутона. Во вступлении маэстро много пасхалок, которые мой мозг тут же пытается доиграть.

Классика Брюбека Take five, короткий пассаж Summertime и как будто несколько тактов из советского или даже военного вальса, память подводит! В зале полумрак и не хватает огромной круглой луны под потолком, чтобы по лунной дорожке отправиться в далекий Орлеан.





«Five, six» — считает Бутман и с громом вступает оркестр. За роялем выводит первую партию виртуоз Олег Аккуратов. Феномен российского джаза, незрячий музыкант дошел до финала шоу «Голос» в декабре 2020 года. А сегодня он играет очень крутой джаз на челябинской сцене.





Участники оркестра как будто случайно выходят солировать под утробный перебор контрабаса: звучный тромбон, пронзительный саксафон, нахальная труба («золотые губы России, запомните этого человека», — представляет Бутман Павла Жулина).

А потом соло дает барабанщик Эдуард Зизак. В его музыке есть что-то первобытное, африканское, словно он черпает свои пассы из самой сути джазовых ритмов. Придерживая локтем тарелки, обнимает одну из них, пальцем по донышку выстукивает тоненько переход от одной импровизации к другой. И кажется, вот-вот закончит, сейчас, уже, почти, еще мгновение... Вжух! Вскакивают с мест саксофонисты. Хочется пойти, попросить у «Лицедеев» перекурить.





На сцене появляются наша землячка Анастасия Иванова и экзотическая красавица Fantine. Девушки поют что-то из классики, Эллы Фицджеральд, «Как высоко луна» Льюиса. Играют голосами, смеются во время необычных пассажей и пританцовывают.

— «Челябинск, ай лав ю», — ловко вмешивает Олег Аккуратов строчки в оригинальный джазовый текст, — Челябинск блюз!

Челябинск тоже вас любит, Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, Олег Аккуратов, Анастасия Иванова, Fantine и наши родные «Диксилендовцы».





В феврале 2022-го Игорь Бутман снова привезет нам джаз и юмор в одном флаконе:

— Я надеюсь, что коронавирус не помешает нам провести фестиваль в следующем году. Мы развиваемся и надеемся удивить челябинцев новыми, в том числе и зарубежными именами. Например, я бы хотел познакомить вас с трубачами MNOZIL BRASS, эти смешные дядьки не только виртуозно играют, но и здорово танцуют. Пригласить талантливого парня Trombone Shorty или, чем черт не шутит, нестареющего Херби Хенкока!

10 и 11 февраля артисты дадут концерт в Сатке и Троицке, а мы можем пойти и еще потанцевать. Тем более, что сегодня в небе обещают луну.