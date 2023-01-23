В Челябинск с джазовым фестивалем приезжает Игорь Бутман

VIII Международный фестиваль музыкального юмора стартует 6 февраля

С 6 по 11 февраля в Челябинской области состоится VIII Международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом.



На сцене Концертного зала имени Прокофьева 6 февраля выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, брасс-бэнд GUDI BAND и «Терем-квартет». GUDI BAND называют харизматичным и ярким коллективом, в составе которого молодые духовики. «Терем-квартет» исполняет музыку на русских народных инструментах и даже создал свой стиль под названием «русский кроссовер».



Фестиваль проедет по трем городам области: 7 февраля — концерт в Троицке, 8 февраля — в Миассе, а 9 февраля — в Златоусте.

