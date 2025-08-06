На Аркаиме впервые прозвучит музыка Рахманинова, Чайковского и Штрауса

Классику исполнят на гастрономическом фестивале «Крынка»

Гости музея «Аркаим» в Брединском районе Челябинской области впервые услышат классические произведения под небом заповедника. Новый проект «Классика в степи» презентуют уже в эти выходные на фестивале «Крынка». Об этом рассказали в пресс-службе «Аркаима».

Первый классический концерт под открытым небом пройдет 10 августа, на нем прозвучат романсы и оперные арии в исполнении дуэта «Эфи», финалиста телеконкурса «Звезда». Участницы коллектива, Екатерина Бурцева и Ангелина Безрукова, родом из Магнитогорска, там же окончили консерваторию. Вместе с группой на сцену выйдет инструментальный квинтет, который исполнит вальс Штрауса «Сказки Венского леса».

«Концерты под открытым небом очень любят наши посетители. Фолк, рок, этно у нас звучат постоянно, в этом году на „Ночь музеев“ к нам впервые приехал „Уральский диксиленд“ с джазовым концертом. И вот теперь мы впервые привезли классический репертуар. Надеемся, слушатели оценят», — поделилась гендиректор «Аркаима» Елена Кондрашина.

Исполнителей классической музыки планируют приглашать и на другие мероприятия и фестивали в будущем.

Напомним, гастрономический фестиваль «Крынка» (6+) пройдет в заповеднике с 8 по 10 августа. В эти дни посетителей будут угощать блюдами народов Южного Урала, караваем и пирожками-калитками из ржаного теста.