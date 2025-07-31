В честь дня рождения Челябинский театр кукол пройдет шествием по городу

Это будет первая премьера 90‑го сезона

Челябинский театр кукол отпразднует начало 90‑го театрального сезона на улицах города. В парке Гагарина и на Кировке артисты будут бить в барабаны, ходить на ходулях и показывать куклы 16 августа. О необычном спектакле рассказали в театре Вольховского.

«Куклы города ЧЕ» (6+) — уличная постановка для всех возрастов. Зрители увидят, как артисты и куклы театра вписываются в пространство Челябинска и изменяют его. Актеры покажут, как театр рождается здесь и сейчас и какие на сегодняшний день в нем есть технологии.

Режиссером выступил Юрий Устюгов. Среди актеров будут Тимур Ахмедов, Мария Ахмедова, Арина Згурская, Василий Лаврентьев, Александр Малышев, Антон Ничеухин.

Также к новому сезону театр сделал себе и зрителям еще один подарок — отремонтировал все кресла в большом и малом залах. На некоторых сиденьях мастера вышили персонажей из новых спектаклей — они пополнили 68 изображений героев и афиш, которые уже красовались на спинках сидений.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что театр кукол первым в Челябинске откроет свои двери после летнего отпуска.