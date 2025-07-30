Челябинская филармония покажет, как рождается современная музыка

Вход на репетиции «Курчатов Лаб» откроют для всех желающих

В Челябинске проведут открытые репетиции проекта «Курчатов Лаб» и покажут, как современные композиторы создают с областным оркестром уникальное музыкальное произведение. О прогонах сочинения в Концертном зале имени Прокофьева сообщили в филармонии.

Мы уже рассказывали про «Курчатов Лаб»: пять российских композиторов придумают уникальное произведение для симфонического оркестра Челябинской области. За музыку возьмутся Элина Лебедзе, Лукас Сухарев, Станислав Фролов, Екатерина Хмелевская и Кристина Янова. Курируют лабораторию дирижер симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин и композитор Владимир Горлинский.

Репетиции будут идти по три раза в день 14, 15 и 16 сентября (6+). На каждой авторы будут обсуждать с оркестром и кураторами, что же получается в итоге, и делать правки.