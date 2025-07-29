На Аркаиме будут угощать караваем и калитками

В музее-заповеднике пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Крынка»

В Челябинской области соберутся кулинарные мастера, чтобы приготовить выпечку по старинным рецептам и традиционные блюда народов Южного Урала. Так, в седьмой раз в музее-заповеднике «Аркаим» пройдет фестиваль «Крынка».

Как рассказали в пресс-службе «Аркаима», в этом году удивлять гостей будут калитками — карельскими пирожками из ржаного теста с начинкой из каши. А московский повар-кондитер Ирина Левонцевич испечет каравай, который будет украшать во время лекции по кулинарному декору.

Кроме того, на фестивале проведут кулинарные конкурсы, мастер-классы и дегустации. Впервые здесь заработает «литературная кухня» — повара будут готовить блюда, которые упоминаются в книгах.

Хедлайнером концертной программы станет фолк-группа «Медвежий угол», также южноуральцам покажут реконструкцию военных действий казачьего Оренбургского войска, соревнования по фланкировке и спектакль театра «Скарабей».

«Крынка» пройдет с 8 по 10 августа. Возрастное ограничение — 6+.