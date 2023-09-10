Челябинский марафон-2023 собрал 4000 участников

Впервые легкоатлетические забеги прошли по центральным улицам города

Сегодня, 10 сентября, завершился Челябинский марафон, приуроченный к празднованию 287-летию города. На старт легкоатлетических забегов вышли около 4000 участников из 30 регионов страны, а также гости из Казахстана, Судана и Индии. Впервые спортивное событие прошло по центральным улицам города, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинск долго готовился к этому событию. В том числе и организаторы, которым приходилось оперативно решать многочисленные вопросы. Так, например, несколько раз изменялся и согласовывался маршрут трассы. В конечном итоге им удалось сделать так, чтобы она проходила по центральным улицам города.

День проведения Челябинского марафона-2023 совпал с празднованием 287-летия города. Ну чем не повод спортсменам и любителям бега по-спортивному отметить это событие — в компании друзей, коллег, знакомых и родственников пробежать по улицам города, получить заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

Впрочем, за сутки до старта Челябинского марафона на душе было тревожно. Непогода и проливной дождь могли отпугнуть заявившихся участников выходить на старт. К счастью, к утру 10 сентября, было хоть и хмуро, но без осадков. И уже на подходе к площади Революции, месту старта, было многолюдно. Тысячи людей в фирменных футболках с символикой марафона готовились к старту.

Они и без того находились в хорошем настроении, много фотографировались и улыбались. А уже перед самым стартом выглянуло долгожданное солнышко. Его они встретили дружным и громким гулом, а спустя мгновение отправились на свою дистанцию. С общего старта в путь отправились участники забегов на 5, 10, 21 и 42 км.



Первым к финишу на 5-километровой дистанции пришел Александр Антонов из Екатеринбурга. Этот путь он преодолел менее чем за 15 (!) минут. А после финиша признался, что с нашим городом у него связаны приятные воспоминания.

«В Челябинске я пробежал свой первый марафон, это было 10 лет назад. Но тогда мы бегали в лесопарковой зоне, а теперь по центральным улицам города. Это очень правильное и верное решение проводить забеги по главным магистралям. В каждом городе должны проходить такие марафоны, которые позволяют не только привлечь людей к активному образу жизни, но и показать город с красивой и яркой стороны», — считает Александр Антонов.

Челябинский марафон-2023. Результаты:

Дистанция 5 км. Мужчины:

1. Александр Антонов (Екатеринбург) — 14.52.

2. Дмитрий Кряжев (Челябинск) — 15:39.

3. Дмитрий Хамаев (Миасс) — 15:32.

Дистанция 5 км. Женщины:

1. Софья Платунова (Челябинск) — 18:56.

2. Екатерина Бушмакина (Челябинск) — 19:15.

3. Александра Башарова (Челябинск) — 19:34.

Красивую победу среди женщин на дистанции 10 км одержала Екатерина Петренко из Перми. Острое соперничество ей оказала челябинка Екатерина Рукавцова, уступившая чемпионке лишь 2 секунды.

«Ох, непросто далась мне эта победа. Пришлось бежать на максимуме возможностей. Я очень рада выиграть здесь в Челябинске. Трасса очень хорошая, по центральной улице города. Успела даже посмотреть по сторонам. И в целом организация марафона на высоком уровне. В следующем году обязательно снова к вам приеду», — призналась после финиша Екатерина Петренко.

Челябинский марафон. Результаты:

Дистанция 10 км. Мужчины:

1. Павел Устюгов (Челябинск) — 32:04

2. Виктор Чулков (Екатеринбург) — 32:29

3. Рустам Кульмухаметов (Челябинск) — 32:43

Дистанция 10 км. Женщины:

1. Екатерина Петренко (Пермь) — 34:25

2. Ирина Рукавцова (Челябинск) — 34:27

3. Элина Лунева (Челябинск) — 36:07.

Интернациональным пьедестал почета получился по итогам полумарафона. Здесь здорово проявили себя иногородние спортсмены. У мужчин Евгений Чуфаров из Кыштыма на финише вырвал победу у Азамата Фаттахова из Челябинска, опередив того на 3 секунды.

А у женщин уверенно выиграла свой забег известная спортсменка из Тольятти Марина Афанасьева. Причем, прибежавшая второй Мария Бережная из Серова отстала от победительницы более чем на минуту.

Челябинский марафон. Результаты:

Полумарафон (21,1 км). Мужчины:

1. Евгений Чуфаров (Кыштым) — 1:10.56

2. Азамат Фаттахов (Челябинск) — 10:10.59

3. Сергей Холин (Кыштым) — 1:14.36

Полумарафон (21,1 км). Женщины:

1. Марина Афанасьева (Тольятти) — 1:19.12

2. Мария Бережная (Серов) — 1:20.26

3. Сусанна Хажиева (Сатка) — 1:22.44.

Ну а результаты главных, марафонских, забегов сенсаций не преподнесли. В очередной раз подтвердили свой высокий уровень подготовки Петр Огородников и Антонина Юшина. Кстати говоря, они родные брат с сестрой, уже на протяжении многих лет выступают на различных марафонах в разных уголках страны.

Челябинский марафон-2023. Результаты:

Марафон (42,2 км). Мужчины:

1. Петр Огородников (Увельский) — 2:32.48

2. Петр Жолнин (Челябинск) — 2:33.30

3. Александр Фомин (Челябинск) — 2:35.00.

Марафон (42,2 км). Женщины:

1. Антонина Юшина (Увельский) — 2:54.47

2. Гузаль Хакимова (Челябинск) — 3:04.06

3. Ника Скрипник (Фершампенуаз) — 3:07.33.

Отметим, что не остался в стороне от участия в мероприятии и талисман нашего медиахолдинга — верблюженок Отвин. Он зарядил жителей города на старте, а затем и сам отправился на дистанцию, не забывая при этом оказывать им поддержку. Кстати, медиахолдинг Первый областной стал одним из организаторов Челябинского марафона-2023.

Мероприятие прошло при поддержке администрации Челябинска, Фонда президентских грантов и Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, а также Челиндбанка, компании «Оптик-Центр» и «Уралэнергосбыта».