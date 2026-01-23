Модерн, трюм и Шекспир: каким вернется Камерный театр после ремонта

Узнали подробности о реставрации здания и работе актеров вне родных стен

Челябинский Камерный театр через неделю представит последнюю премьеру в стенах родного здания перед тем, как закрыться на полуторагодовалый ремонт. Артисты отыграют «Синее чудовище», в феврале покажут все работы из репертуара, а дальше поедут «в тур» по разным площадкам города. Корреспондент ИА «Первое областное» познакомился поближе с большими планами маленького театра, узнал подробности предстоящего графика актеров, какие премьеры ждать в будущем и своими глазами увидел, почему зданию необходим ремонт.

Ремонт объекта культурного наследия — не та тема, которая решается за пару дней. Директор театра Павел Михайлов рассказал, что работы начали продумывать и согласовывать аж в 2023 году. Сначала новосибирская компания выиграла аукцион на создание технической документации и дизайна помещений, затем документы согласовывали, исправляли, дополняли. И только в ноябре 2025 года наконец вынесли вердикт: ремонту быть, проект одобрен.

Кто-то из зрителей может подумать: «Зачем нужен ремонт? Все же и так чисто, красиво, нигде ничего не сломано». Вот только зрители видят фойе и зал — помещения, которые постоянно поддерживают в идеальном состоянии, чтобы гостям было комфортно. А инженерные сети, к примеру, здесь с 60‑х годов прошлого века. Многие трубы не раз давали течь, вентиляция в залах не справляется с количеством зрителей. Одна из «достопримечательностей» среди работников театра — труба, на которой стоит 17 хомутов. Вот ради этого и нужен был ремонт. Да, длительный, но такой необходимый — как-никак, зданию больше ста лет, а инженерным сетям — около шестидесяти.





Перед началом ремонта артисты и администрация должны вывезти из здания буквально все: декорации, костюмы, документы и даже небольшой архив с программками и фотографиями, который уже несколько лет под крышей театра собирают Виктор и Надежда Нагдасевы. Все будет храниться на складах, пока не вернется в театр. Мало кто задумывается, но переезд целой труппы — дело очень сложное. Нужно найти места, где осядет бутафорский и швейный цеха, где появится репетиционное пространство.

«Наш Камерный театр — это теремок. Давно уже коллектив увеличился, выросло количество декораций. Все разрастается, а стены остаются теми же», — добавляет директор театра.





Кстати, после ремонта места прибавится: увеличатся помещения бутафорского цеха, реквизиторской, гримерок, актерского фойе. Под творческие цеха отдадут весь первый этаж здания, артисты и работники смогут занять комнаты администрации, а вот руководство театра переедет на второй этаж, где сейчас располагается Союз театральных деятелей (он тоже поменяет прописку уже в этом феврале).

«Первый этап работ включает замену всех коммуникаций, отопления, водоснабжения, системы кондиционирования, обновление систем пожаротушения и дымоудаления. Затем мы будем вынимать грунт под сценой — подвала у нас нет, под сценой сразу земля. Нам бы хотелось сделать полноценный трюм и люки-провалы, из которых бы появлялись артисты. Сейчас они ползут под сценой в узком пространстве сантиметров 60 в высоту. Также у нас поменяется штанкетное хозяйство — верхняя механика сцены. Она будет не ручного привода, а электрического», — рассказал директор театра.

В фойе перенесут буфет, чтобы люди не толпились у входа в зал (не переживайте, туалеты от места нового расположения кафетерия тоже уберут). А еще выровняют пол по нижнему уровню — в первую очередь для удобства маломобильных граждан. И, как мы уже говорили, второй этаж сделают комфортнее и современнее: с еще одним буфетом, хорошей вентиляцией и полом-трансформером на малой сцене. Все будет в немного гиперболизированном стиле модерн: с лепниной, латунными деталями.





Историческое подземелье ремонт не затронет. Работникам театра еще только предстоит узнать, куда ведет это маленькое подвальное помещение площадью в 15 «квадратов»: в нем есть заложенная ниша, которая, возможно, соединяет подземелье с еще одним помещением под фойе. Если это так, то театр подумает, как бы его приспособить под творческие проекты.

«Маленькому Камерному театру важен каждый лишний метр», — шутит Павел Михайлов.

Где и с чем будут выступать артисты? Начнем с того, что 29 января здесь успеют показать премьеру «Синее чудовище». Специально для корреспондента 1obl.ru Павел Михайлов раскрыл секрет, как будет выглядеть сцена. Для зрителей уже поставили небольшой амфитеатр на шесть рядов, места по бокам от сцены и даже сектор комфорт-класса — мягкие сиденья-груши в метре от актеров. Спрятаться за кулисы у артистов не получится — вся сцена как на ладони. И можно сказать, что на спектакль будут попадать только избранные, точнее те, кто успеет купить билеты — зрительный зал театра рассчитан на 200 человек, а вот на «Синее чудовище» смогут попасть только сто.

«Спектакль „Синее чудовище“ изначально появился на режиссерской лаборатории „ГоГоГо“, тогда это был только эскиз. Играли работу в очень маленьком пространстве, и там создалась определенная атмосфера, когда все настолько близко, что видно каждый мускул артиста. Получилась классная обстановка домашнего площадного театра. А когда мы вышли на сцену и режиссер Мария Романова приехала на репетиции, мы поняли, что все это теряется в большом зале, вся прелесть спектакля исчезает. Поэтому мы решили сделать амфитеатр прямо на сцене, внутри которого будет происходить действие», — рассказал директор Камерного.





Вся конструкция со зрительными местами собирается и разбирается за несколько часов. Поэтому «Синее чудовище» точно сможет колесить по временным площадкам. Уже известно, что спектакль сыграют в зале Союза художников на улице Цвиллинга — прямо в окружении картин. Кстати, на этом месте артисты надеются закрепиться, ведь оно находится рядом с Камерным — зрителям театра не придется ехать куда-то в отдаленные районы, можно будет посмотреть спектакли практически в двух шагах от привычного места.

А вот некоторые работы на время уйдут из репертуара из-за декораций, которые не смогут поставить на новых сценах. Ориентировочно, это будут спектакли «Слон» и «Generation „П“». В последнем используются очень сложные декорации, в том числе люки на сцене, которые практически невозможно будет установить на других площадках. В феврале же театр постарается сыграть все спектакли.

Но, к сожалению, количество спектаклей в месяц сильно сократится. В марте, к примеру, в ДК ЧМК сыграют «Кровавую свадьбу» и «Гадюку», в ДК ЧТПЗ — постановки «Без вины виноватые», «Игроки». А в зале Союза художников — работы «Синее чудовище», «Игроки» и «Жена-еврейка». Также театр восстановит спектакль «Достоевский. Игра в...». А еще в афише на март есть «Третья голова» в ДК ЧТПЗ, «Сказ про то, как Федор-кузнец землю русскую от нечисти спасал» в ДК ЧЭРЗ.

Стоимость спектаклей на других площадках снизится — в Камерном понимают, что за ту же цену люди могут не поехать в отдаленные районы, тем более что в других местах театр не сможет обеспечить весь комфорт: накормить в буфете, устроить фотозону, сыграть живую музыку.

Сейчас театр договаривается с площадками на апрель — май. Павел Михайлов по секрету рассказал, что у Камерного есть идея приспособить под себя одно из пустующих пространств в центре города. Если все получится, то спектакли играть будут здесь, а в городе появится еще одно культурное место притяжения горожан.

Над премьерами работу не остановят. Весной Мария Романова, режиссер «Синего чудовища», вернется в театр для репетиций спектакля «Буря» по Шекспиру. Премьера, скорее всего, пройдет в апреле.

«„Бурю“ мы будем выпускать уже на новой площадке, это будет мобильный спектакль. Как мы шутим, это будет „средняя форма“, то есть спектакль, рассчитанный на показ в нетеатральных пространствах. Мы ставим Шекспира, а он ведь гениальный. „Буря“ — это его последнее произведение, его послание. Мне кажется, что это будет высказывание театра о том, в каком мире сегодня мы живем», — отметил Павел Михайлов.





К Шекспиру вернутся и в следующем театральном сезоне. Осенью этого года пять режиссеров приедут в Челябинск на лабораторию «Гамлетомания». Каждый из них поставит по одному акту, а все кусочки соберутся в одну постановку. Если эксперимент будет удачным, то работа войдет в постоянный репертуар. Курировать лабораторию будет Искандер Сакаев, поставивший в 2025 году «Гадюку», а вот имена других авторов челябинскому зрителю еще незнакомы.

Сейчас у театра главная мечта — чтобы их зрители тоже решились на эксперимент и отправились вместе с любимыми артистами в новые локации.