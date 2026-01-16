В Челябинском Камерном театре отремонтируют малую сцену и перенесут буфет

Рассказываем главные подробности о предстоящей полуторагодовалой реставрации здания

Два буфета, новая вентиляция в малом зале и обновленные зоны ожидания — такие изменения произойдут с Челябинским Камерным театром за время предстоящего полуторагодовалого ремонта. Подробности реставрации сегодня, 16 января, раскрыли на брифинге с журналистами. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал все детали.

Итак, труппа работает в здании Камерного до 5 марта. В конце января на родной сцене успеют выпустить премьеру «Синее чудовище» (16+). Ради спектакля монтируется модуль на сцене, внутри которого будут играть актеры, позже эту конструкцию смогут перевозить на другие сцены города, поэтому в ближайшие полтора года зрители еще увидят постановку. Чего не скажешь о других спектаклях. За февраль в театре покажут все постановки из репертуара, потому что декорации некоторых созданы исключительно под Камерный. Играть на выездных площадках их просто не смогут.

«У нас есть уникальные декорации, которые привязаны только к нашей площадке. Мы положим их на сохранение, а затем, когда вернемся в театр, будем восстанавливать по мере возможностей», — рассказал директор театра Павел Михайлов.

Последней в театре покажут работу «Я — метеорит» (16+), это произойдет 28 февраля. Затем здесь два дня будет проходить фестиваль «Человек театра», а уже 5 марта в здание зайдут рабочие.

А вот и главные изменения. Во-первых, буфет на первом этаже перенесут: на прежнем месте сделают зону ожидания, а бутерброды будут подавать в нынешней фотозоне. Также появится второй буфет — на втором этаже. К слову, второй этаж ждет масштабная перезагрузка: из места, до которого многие зрители не доходили, хотят сделать полноценную площадку. Малый зал станет комфортнее, там появится современная вентиляция и пол-трансформер. Вернемся к первому этажу: здесь выровняют уровень пола, поэтому лесенок вверх и вниз больше не будет. В интерьеры также интегрируют интерактивные экраны, на которых появятся анонсы или же движущиеся портреты артистов. А декоративное оформление арки в фойе немного изменят. В зрительном зале поменяют отделку, а на сцене появятся новые конструкции для крепления света и декораций. Вместительность малого и большого залов останется прежней.

Здание театра — объект культурного наследия. Поэтому все работы будут идти под строгим контролем.

«Проект ремонта предполагает приспособление театра к современным условиям. Уже определено, что работы смогут затрагивать и что нет — все предметы охраны, такие как колонны или уникальные лепнины, будут сохранены. В СМИ начали писать, что это будет реконструкцией, но это не так. Это реставрация, конструктив здания останется в том же виде», — рассказал руководитель научно-производственного центра по охране культурного наследия Михаил Быков.

Первый этап реставрации уже стартовал, он включает замену инженерных сетей и покрытия кровли, обновление внутренних помещений: облицовку, штукатурку, косметический ремонт зрительного зала. Работами занимается компания «Синко». Подрядчик с челябинскими театрами еще не работал, но ремонтирует Белый дом в Кыштыме. А еще компания реставрирует памятники истории в Санкт-Петербурге: здания Нахимовского училища и Санкт-Петербургского института культуры.

«Сложностей с проектом я не вижу, мы уже ознакомились с планом работ. Сейчас мы получим специальное разрешение и будем полноценно заходить на эту площадку. До марта театральным процессам мы мешать не будем», — отметил руководитель проекта от компании «Синко» Марат Хайрулин.

Как признается директор Камерного, многие коммуникации здесь не ремонтировались со времен, когда в здании был кинотеатр в 60‑х годах прошлого века. На некоторых трубах стоит аж по 17 хомутов, чтобы они не протекали. Именно поэтому Камерному и нужен ремонт. А еще чтобы выстроить логистику приема зрителей — поэтому зоны ожидания и поменяют местами. А вот знаменитое историческое подземелье ремонт не затронет. В театре пока только думают, подо что приспособить помещение.

До сентября 2027 года труппа продолжит работать на других площадках, не останавливается и работа над премьерами. Первым Камерный примет ДК ЧМК, затем ДК ЧКПЗ, потом — площадка Союза художников на улице Цвиллинга. Там попробуют играть спектакли малой формы. Так проживут один только март. А в апреле артисты хотят выпустить премьеру «Буря» режиссера Марии Романовой. Директор театра Павел Михайлов уже признается, что артисты начали делить площадки с «Манекеном», который тоже ушел в «свободное плавание» на время ремонта своего здания.

Первый этап ремонта планируется завершить в сентябре 2027 года. Второй этап после сентября еще продолжится (он включает оснащение здания световым и звуковым оборудованием). Павел Михайлов отметил, что оба этапа попытаются закончить одновременно, чтобы артисты вернулись в родные стены в сентябре.

После ремонта ценовую политику не изменят. Но пока Камерный будет играть на других площадках, цены, возможно, станут чуть ниже, так как стоимость будут диктовать сами площадки.