В марте Пермский театр кукол приедет в Челябинск с гастролями

Зрителям привезут четыре спектакля для детей и взрослых

Челябинский театр кукол примет с гастролями своих пермских коллег. С 19 по 22 марта гости отыграют на нашей сцене четыре спектакля: «Левшу», «Маленькие трагедии», «Вождя краснокожих» и «Кошкин дом», сообщает министерство культуры Челябинской области.

Первым сыграют работу «Левша» (12+) по повести Николая Лескова. Как и в оригинале, действие будет крутиться вокруг удивительного мастера и стальной блохи. Запланированы сразу два показа 19 марта.

Затем 20 и 21 марта челябинцам отыграют пушкинские «Маленькие трагедии» (16+). Это цикл из четырех одноактных пьес: «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы». Действие спектакля идет на фоне пира во время чумы, а каждый герой сталкивается здесь со своей тенью.

Также 21 марта дважды покажут спектакль «Вождь краснокожих» (6+) по рассказу О. Генри. Действие постановки происходит в одном из американских городков. Двое мошенников решают ради наживы украсть сына местного богача. Вот только они не подозревают, насколько мальчишка может их замучить.

Завершатся гастроли музыкальным спектаклем-игрой «Кошкин дом» (6+). В доме богатой и роскошной Кошки происходит пожар, после чего она вынуждена просить о помощи своих друзей. Но никто не соглашается ей помочь, кроме котят-племянников.

Также во время гастролей артисты Челябинского театра кукол будут выступать на сцене Перми. Там они сыграют «Годунова» (16+), «Каштанку» (12+), «Подарок для папы» (6+) и «Собачку Соню» (0+).