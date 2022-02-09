В челябинском зоопарке построят новые вольеры для бурых медведей

Для посетителей появятся пять смотровых площадок

В челябинском зоопарке построят новые современные вольеры для бурых медведей. Это первый этап масштабных преобразований, запланированных на ближайшие годы. Инициативу поддержал губернатор Алексей Текслер, рассказали в пресс-службе администрации города.

Развитие зоопарка начнется в этом году с освоения западной части, где разместят животных России и Урало-Сибирского региона. Уже готов эскизный проект комплекса для бурых медведей. Для них планируется создать рабочую зону площадью 185 «квадратов» с четырьмя внутренними вольерами для временного содержания животных, технический коридор и четыре внешних вольера общей площадью 1155,08 «квадрата».

«Работа по проектированию комплекса для бурых медведей завершится в конце февраля, после чего будут проведены конкурентные процедуры на строительно-монтажные работы. И уже в этом году условия содержания наших медведей существенно улучшатся, а у посетителей появится возможность узнать много нового, расширить представление о животных, их поведении и образе жизни. Реализуя этап за этапом, мы постепенно превратим наш зоопарк в современный зоологический парк», — рассказала начальник управления культуры Элеонора Халикова.

Каждый внешний вольер оснастят водоемом объемом 3—4 куб. м для купания, берлогой для зимней спячки и различными предметами обогащения среды. Для посетителей обустроят пять смотровых площадок с теневыми навесами.