«Как она выжила?» Состояние медвежонка остается стабильно тяжелым

Малышку-медвежонка, найденную на трассе в Катав-Ивановском районе, назвали Софьей. Ее выхаживает зоозащитник Карен Даллакян.

Восьмимесячный медвежонок был подобран на трассе в Катав-Ивановском районе. Зверь шел прямо по дороге, едва держась на ногах. Его передали в фонд «Спаси меня», теперь выхаживанием детеныша занимается зоозащитник Карен Даллакян. Вчера журналисты Первого областного информационного агентства побывали в приюте для диких животных.







«Я не знаю, как эта малышка вообще выжила. Это великая загадка. Судя по всему, она февральская, значит, ей восемь месяцев. Медвежата в таком возрасте весят по 40—50 килограммов. Наша девочка весит всего семь. Она страшно истощена, обезвожена. Слабость. Состояние остается стабильно тяжелым. Пока я жду результаты анализов, не могу давать точных прогнозов. Но это крайняя степень истощения, которую я когда-либо вообще видел у зверей», — рассказал доктор Карен Даллакян.

Зоозащитник отметил, что малышка начала есть, это хороший признак. Ее кормят кашами и биойогуртами с витаминами и микроэлементами. Даже каша пока требует сил, поесть в таком состоянии — это нагрузка.









«Она никак не могла выжить, это нереально. Не могу объяснить это ничем. Только желанием жить», — говорит Карен Даллакян.

Девочка огрызается и рычит, если ей ставят уколы, — это тоже радует Даллакяна, потому что агрессия — признак жизни. Врач отмечает, что пока идут воспалительные процессы, рана обработана и заживает. Большую часть времени медвежонок спит и будет спать все время, пока не восстановит силы.