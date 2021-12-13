Медвежонок Соня в центре «Спаси меня» готовится к спячке

Мы проведали медвежонка, которого два месяца назад добрые люди подобрали в Катав-Ивановском районе

Истощенного, еле живого зверька, который брел прямо по трассе в Катав-Ивановском районе Челябинской области, подобрали добрые люди и отвезли в фонд защиты диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. Доктор Даллакян осмотрел медвежонка и был изумлен: «Как она вообще выжила?»Медвежонка-девочку, оставшегося без матери, начали выхаживать , не вполне веря в успех — настолько сильным было истощение: в восемь месяцев малышка весила семь килограммов, а по норме положено к этому возрасту набрать 40—50. Спустя два месяца мы решили навестить питомца.

Карен Даллакян назвал медвежонка Софьей. Зверя поместили в небольшой карантинный бокс, где специальной лампой поддерживается постоянная температура, и обеспечили сеном, из которого можно устроить лежанку для зимней спячки. За два месяца Соня поправилась и весит теперь примерно 15 килограммов, но до нормы ей все еще далеко. Сотрудники приюта беспокоятся, что жирового слоя малышке не хватит, чтобы впасть в гибернетический сон, то есть, проще говоря, в спячку.

«70 килограммов весили ее ровесники, девятимесячные крепыши, которых мы отправили в реабилитационный центр „Утес“. Соня пока очень маленькая, мы даже предположить не можем, что ей пришлось пережить. Возможно, она будет карликовой», — комментирует руководитель проекта Школа зооволонтеров «Спаси меня» Екатерина Карпенко.

Соня находится в изолированном помещении, контакт с людьми практически исключен. В клетку к ней никто не заходит. Для съемок нам приоткрывают дверь сантиметра на два, зверь принюхивается и встает на задние лапы: показывает, что она настоящий серьезный медведь.



«Это очень хороший признак. Стойка означает, что Соня осознает себя диким зверем и готова сражаться с любым человеком. Люди для нее представляют угрозу. Так и должно быть, чтобы ее психика не травмировалась. У нее проявляются инстинкты дикого зверя. Цирковые, даже самые маленькие, ведут себя по-другому, она сразу идут на контакт с человеком. Соня ведет себя совсем не так. И даже сейчас, хоть и маленькая, может серьезно ранить взрослого: зубы и когти у нее достаточно острые. И даже Карен не сможет к ней зайти, это исключено», — комментирует заместитель директора фонда «Спаси меня» Вачаган Даллакян.

Сотрудники буквально в секунды забрасывают медвежонку корм, и, пока она ест, могут поменять воду. Соня отлично питается, ее перевели с каш на мясо и рыбу, добавляют необходимые витамины, микроэлементы, рыбий жир. Травмированный глаз вылечили, она обросла шерстью, но все же остается рахитичной. Большую часть времени спит. И пока мы разговариваем, Соня начинает клевать носом и глаза у нее слипаются — кажется, вот-вот впадет в спячку.

Екатерина Карпенко надеется, что в течение полутора-двух лет в границах Челябинска будет построен экопарк для диких зверей-инвалидов, идея которого была поддержана губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Проект экопарка почти готов.