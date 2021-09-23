Медведю Малышу на трассе М‑5 готовят новый вольер с бассейном и качелями

Финансирование проекта взял на себя комбинат «Магнезит»

Медведь Малыш, живущий на трассе М-5 у придорожного кафе, становится объектом внимания накануне выборов. Активисты инспектируют его клетку и приходят к выводу, что зверь в ужасном состоянии, запущен и забыт. Мы проверили эту информацию.



«Ой, знаете, как он голодает! Он уже оставляет недоеденной еду, которую мы ему готовим. Наш Малыш ест, кроме комбикорма, орехи, мед, сгущенку, фрукты. Не каждый взрослый человек так ест, как этот медведь. Есть и крупа, и комбикорм. Мы покупаем сами, и с недавних пор добрые люди привозят», — рассказывает хозяйка кафе «Амалия» Элеонора Соловей.

В придорожном кафе, которое раньше называлось «Берлога», сменились хозяева, и зоозащитники переживали, что медведь останется без присмотра. Но новые арендаторы, переименовавшие заведение, к медведю привыкли и опекают как своего.

«Главная проблема для мишки — ему сложно привыкать к новым людям. Его хозяин умер, а новые хозяева кафе — чужие для него. Требуется время, чтобы Малыш стал относиться к ним спокойно. Но мы были на месте, видели, что новые арендаторы о мишке заботятся, кормят его, моют пол клетки из шланга. Хотя им очень сложно! Они его побаиваются, это понятно», — комментирует президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

Элеонора Соловей рассказала Первому областному информационному агентству, что за два месяца они привыкли друг к другу: «Малыш — очень умный мальчик, он нас уже знает».

«С питанием нет проблем никаких: в кафе всегда остается еда, саткинские ребята-волонтеры получают в местных магазинах просроченные овощи, молочные продукты. Благодаря группе „ВКонтакте“ „Медведь Малыш на М-5“ многие местные жители передают для мишки крупы, орехи, яблоки из сада, даже сгущенку, которой лучше не злоупотреблять, конечно. Мы со своей стороны закрываем ветеринарную часть: витамины, медикаменты, вот рыбную муку приготовили к отправке», — пояснил доктор Карен Даллакян.

На днях клетку помыли, но больше уборки не будет, потому что медведю пора готовиться к спячке, и зоозащитники привезли сено и соответствующим образом проинструктировали «опекунов»: медведю нужно залечь в берлогу со своим запахом.

Две недели назад на совещании в администрации Саткинского района принято решение о строительстве для медведя Малыша новой просторной клетки с бассейном и качелями. Как сообщила Первому областному информагентству пресс-секретарь администрации Анна Коврижных, это даже не клетка, а целый вольер.

«Общественники вышли с предложением сделать для медведя настоящий вольер для прогулок в лесном массиве, с бассейном и берлогой. Сейчас Проектное бюро Саткинского района разрабатывает проект для строительства, финансирование которого взял на себя Фонд содействия развитию Саткинского района. Эта задача для наших проектировщиков — новая, ничего подобного специалисты не делали раньше, поэтому нужно изучить все нюансы. Нельзя просто огородить некую территорию в лесу, нужен фундамент, чтобы медведь не смог сделать подкоп и уйти. Но до весны проект будет готов», — объяснила Анна Коврижных.

Работы по строительству вольера начнутся весной.