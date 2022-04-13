Медведице из горнолыжного центра «Банное» дали имя

Зоологи назвали второго найденыша Забавой

Второго медвежонка из горнолыжного центра «Банное» привезли в челябинский зоопарк 11 апреля. Зоологи уже дали малышке имя.



Сейчас двухгодовалый зверь проходит карантин, а после его переселят в вольер к сестре.

«Медведица осторожная и максимально неуклюжая. Зоологи величали ее Забавой. Впереди у косолапой длительная адаптация, после чего ее ждет воссоединение с сестрой», — рассказали в челябинском зоопарке.

Напомним, двух медведей в окрестностях «Банного» заметили еще в октябре 2021 года, тогда в зоопарк доставили одну медведицу Шкоду, ее сестра попалась на глаза зоологам только в апреле 2022 года.