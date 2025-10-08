«Пушистый» кастинг на роль в «Доходном месте» прошел в Челябинском драмтеатре

Искали актера с обворожительным взглядом и четырьмя лапами

Шерсть, лапы и хвост — по таким критериям Челябинский театр драмы искал нового актера. В спектакль «Доходное место» очень нужен маленький обворожительный артист — собачка породы шпиц или тойтерьер, которую будут носить на руках, почитать и радовать угощениями. Для поиска пушистого актера даже устроили первый в истории тетра кастинг четвероногого. Корреспондент портала 1obl.ru побывал на пробах и умилился претендентам.

О поиске собаки драма объявила месяц назад. До кастинга со всего Челябинска дошли только шесть претендентов: с разным окрасом, со своим характером и, главное, разным отношением к сцене. Самое главное для будущего артиста — оставаться спокойным, тихонько сидеть на ручках и не бояться звона колокольчика или оваций. Для этого и проводили пробы — чтобы понять, есть ли у собаки стресс от шума, яркого света и чужих людей.





Высокую планку задал первый участник просмотра. Шпицу Ники нет и двух лет, но блистать на сцене он уже готов. Ники с удовольствием посидел на ручках у Ирины Бочковой, облизал актрису, заинтересовался колокольчиком и позволил немного себя помутузить. Хозяйка Ники, Людмила, о кастинге узнала через знакомую и сразу решила, что ее маленький харизматичный пес должен попытать удачу.

«Мы иногда на улице гуляем, а люди мимо идут, сморят на него и умиляются. Он частенько подбегает к отдыхающим на лавочках и выпрашивает поглаживания. Мы как-то проходили по Кировке, где мотоциклисты собираются, так он у меня рванул к ним, давай от одного к другому бегать. Я к Ники подбегаю, говорю: „Ну кто тебя сюда звал?“ А мне байкеры в ответ: „Ну потусоваться и ему надо“», — рассказала Людмила.





Еще один красавчик — трехлетний Тойчик, он же Тося. Кстати, поход в театр — не первое путешествие Тосика в незнакомые места, до этого он путешествовал со своей семьей до Пскова, Черного моря. Самое главное — Тося обладает прекрасным, почти оперным голосом. Он запевает, то есть завывает, когда его хозяин Евгений начинает играть на губной гармошке. Свой талант Тойчик продемонстрировал на кастинге, чем влюбил в себя сразу всех присутствующих. Главное, чтобы не пел на сцене под звон колокольчика…





А вот шпиц Каспер буквально сверкал стразиками в ушке. Модник тоже готов к работе: спокойно сидит на ручках, позволяет себя поднимать и не боится громких звуков. Он и сам не против немного пошуметь: поворчать и тихонечко погавкать на ручках.





Еще одна модница — Молли. Она умеет выполнять команды и любит наряжаться в кофточки. Правда, у незнакомцев на ручках она немного боится — «актрису» выдают очень грустные глаза.





Шпиц Леша тоже хорошо сидит на ручках, а вот колокольчика боится. А тойчик Шмель вообще отказался знакомиться с артистами драмтеатра. И это нормально: спокойная и игривая собака может испытывать стресс в незнакомых местах. И лучше это понять на кастинге и не мучить животное на сцене.





С песиками на пробах работала актриса Ирина Бочкова. Именно она будет ходить с собачкой по сцене, исполняя роль Анны Павловны, тетушки главного героя спектакля «Доходное место». По словам Ирины, она очень боится собак, поэтому для нее важно, чтобы животное было спокойное и контактное.

«Главное, чтобы собака чувствовала себя хорошо при передаче с рук на руки, не боялась света и звуков. У нас были случаи, когда собачки нервничали, сцена — это большой стресс для них. Если они к выходу не готовы, то лучше и не стоит их мучить. Сегодня несколько собак себя прекрасно показали, кто-то войдет в спектакль. Это фишечка нашего театра, которая радует зрителей», — поделилась актриса.





Театр выберет не одного, а нескольких актеров, которые будут блистать на разных показах. Кстати, в субботу зрителям объявят, кто выйдет на сцену в тот же вечер.