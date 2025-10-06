Челябинский театр оперы и балета получил федеральную премию за развитие «Пушкинской карты»

Учреждение культуры удостоено награды на торжественной церемонии в Москве

Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки стал лауреатом премии за вклад в развитие программы «Пушкинская карта». Награда была вручена в номинации «Лучший региональный театр» на торжественной церемонии в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Торжественное мероприятие прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Церемония отличалась особой атмосферой: фойе Бетховенского зала превратилось в арт-салон, где гостей развлекали художники-портретисты и каллиграфы. В программе выступили артисты Большого театра и актеры Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

Высокую оценку челябинский театр получил благодаря активной работе с участниками программы «Пушкинская карта». По данным министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, в прошлом сезоне с помощью карты было продано более 9,7 тысячи билетов. В новом сезоне 2025—2026 годов в программу включено 118 спектаклей театра.

Программа «Пушкинская карта», входящая в национальный проект «Семья», предоставляет молодым людям от 14 до 22 лет возможность посещать культурные мероприятия. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей, которые можно потратить на билеты в театры и другие учреждения культуры.

Директор театра Владимир Досаев отметил значимость признания на федеральном уровне и важность знакомства молодых зрителей с оперой и балетом. Он также анонсировал предстоящую премьеру мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания!», который можно будет посетить по Пушкинской карте.