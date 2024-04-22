Танцовщик челябинского театра стал лучшим в проекте «Большой балет»

Он боролся за это звание с артистами из Москвы и с Кубы

Солист Челябинского театра оперы и балета Кубаныч Шамакеев вошел в число победителей пятого сезона программы «Большой балет». Об успехах артиста рассказали в пресс-службе театра имени М. И. Глинки.

Напомним, солисты Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев снялись в реалити-шоу, где соревновались 16 танцовщиков России, ближнего зарубежья и Кубы. За выступлениями молодых артистов наблюдали народные артисты СССР Габриэла Комлева и Олег Виноградов и народные артисты России Мария Александрова и Фарух Рузиматов.

Кубаныч Шамакеев соревновался с конкурсантами из Мариинского театра, Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и труппы «Балет Лауры Алонсо» с Кубы. По итогам шести выпусков он был выбран лучшим танцовщиком.